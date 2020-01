Fisker a partagé de plus amples détails sur son SUV 100 % électrique baptisé Ocean.

En mars dernier, Fisker, startup qui veut lancer des voitures électriques abordables, annonçait un SUV. Dimanche 5 janvier, en marge du CES, elle en a dit plus sur le véhicule qui a désormais un nom : le Fisker Ocean, dont le prix de départ sera de 37 499 dollars (hors bonus écologique). En plus de son tarif attractif, le SUV se distingue par ses panneaux solaires installés sur le toit — en option.

Cet attribut, a priori pratique, permettra de bénéficier de 1 600 kilomètres gratuits par an — au maximum. Fisker met en outre l’accent sur les matériaux recyclés pour la conception de la voiture. Le nom vient d’ailleurs de la réutilisation des plastiques et des filets abandonnés dans l’océan.

Fisker dévoile son SUV électrique et green

Fisker compte commercialiser plusieurs versions du Ocean, à la manière de Tesla avec l’ensemble de son catalogue. On pourra ainsi choisir entre deux et quatre roues motrices. La déclinaison la plus véloce avalera le 0 à 96 km/h en 2,9 secondes. C’est plus rapide que le Model Y Performance (3,5 secondes). Pour l’autonomie, Fisker vise entre 400 et 480 kilomètres grâce à une batterie de 80 kWh. La grille tarifaire précise n’a pas été communiquée encore par l’entreprise, qui prévoit des livraisons à partir de 2022 (les réservations avec un acompte de 250 dollars ont été lancées).

Fisker promet des fonctionnalités de conduite autonome, grâce par exemple à deux radars installés à l’avant. Elles seront détaillées plus tard, sachant que, d’ici 2022, la technologie peut énormément évoluer.

À noter que les designers ont pensé à intégrer une vitre arrière capable de s’abaisser, ce qui peut s’avérer utile pour transporter un objet encombrant très long (exemple : une planche de surf). Concernant l’infodivertissement, Fisker s’en remet à un écran et une barre de raccourcis équipés d’un retour haptique pour contrôler les fonctions basiques plus facilement (volume sonore, température…).

Fisker compte vendre l’Ocean avec un business model très axé sur la location, dont la durée sera flexible pour s’adapter aux besoins de chacun. Il ne sera pas nécessaire de s’engager sur le long terme pour profiter du SUV sur une période courte (à partir de 379 dollars par mois, avec des frais d’activation s’élevant à 2 999 dollars). Nul ne sait si ces formules seront proposées en France, par l’intermédiaire de l’application mobile qui centralisera tout.