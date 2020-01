Le patron de BMW Motorrad a appelé à la patience concernant le lancement d'une moto 100 % électrique.

Il y a quelques jours, BMW faisait rouler un prototype de moto électrique, suggérant l’arrivée d’un produit grand public à court terme. En réalité, il faudra s’armer de patience. Dans un entretien accordé à Cycle World, publié le 26 décembre, Markus Schramm, à la tête de la division Motorrad, a calmé les ardeurs des observateurs et de la presse. Il sera visiblement nécessaire d’attendre 5 ans pour voir une moto 100 % électrique sur le marché.

« Comme le concept Vision DC Roadster l’a prouvé, c’est pour nous un produit fort pour le futur. Dans un environnement urbain, il est envisageable de voir une moto électrique BMW dans les 5 ans. Pour le grand tourisme, le hors-piste et les segments sportifs, je ne suis pas certain que nous en commercialiserons », explique l’intéressé.

BMW prudent sur la mobilité électrique à deux roues

N’allez pas croire que Markus Schramm ne songe pas du tout au lancement d’une moto 100 % électrique. Plus tard dans l’interview, il révèle ainsi : « La mobilité électrique sera importante pour le marché de la moto au sein des zones urbaines d’ici 5 ans. » On peut néanmoins en tirer une forme de prudence, sachant que certains concurrents de BMW Motorrad n’ont pas attendu 2025 pour investir le marché. On pense à Zero Motorcycle et à Harley-Davidson.

L’attentisme de la multinationale allemande est très étonnant dans le sens où elle rencontre un franc succès avec son C Evolution — un gros scooter électrique qui fait office de référence dans le haut de gamme. Sans compter que le département automobile, lui, vend des voitures 100 % électrique depuis déjà plusieurs années (la BMW i3 a été lancée en 2013) et compte accélérer dans les mois à venir. Pour le moment, on se contentera du concept futuriste présenté au mois de juin dernier.

