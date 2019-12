Elon Musk a donné quelques précisions sur le lancement du Cyberquad, vendu comme une option du Cybertruck. Il est attendu pour fin 2021.

Durant la présentation du Cybertruck, Tesla avait un one more thing : un quad 100 % électrique. On pensait qu’il s’agissait d’une mauvaise blague mais le produit va bel et bien exister, d’abord sous la forme d’une option rattachée au pickup 100 % électrique. Dans un tweet publié le 8 décembre, Elon Musk a indiqué que le véhicule sera disponible en même temps que le Cybertruck, soit fin 2021 pour les premières versions.

« Le quad biplace conçu pour fonctionner avec le Cybertruck sera fun ! Une motocross électrique serait cool également. Nous ne ferons jamais de motos pour la route, c’est trop dangereux. J’ai été percuté par un camion et j’ai failli mourir quand j’avais 17 ans », a expliqué Elon Musk.

We’ll aim to have it come out same time as truck. Two seater electric ATV designed to work with Cybertruck will be fun ! Electric dirt bikes would be cool too. We won’t do road bikes, as too dangerous. I was hit by a truck & almost died on one when I was 17.

— Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2019