Le fabricant italien ME produit des scooters électriques équivalents 50cc au look industriel et épuré. Ils sont chers, mais la qualité est au rendez-vous.

À l’EICMA 2019, le salon de Milan dédié aux deux-roues, ils sortaient évidemment du lot. Au milieu des énormes motos thermiques qui-font-du-gros-bruit et des scooters électriques en plastique très similaires, les deux-roues très léchés de ME semblaient venir d’un autre univers. Et c’est justement l’effet recherché par le constructeur italien, basé dans la région de Franciacorta, qui produit pour l’instant en faible quantité quelques modèles de scooters électriques vendus exclusivement en Italie.

L’entreprise compte toutefois s’étendre en Europe en 2020.

Un look différent et des matériaux de qualité

Nous avons rencontré ses représentants lors du salon EICMA, où Numerama s’est déplacé cette année. Le modèle nous a tout de suite séduits : son cadre, déjà, est pur et élégant, comme si une seule « planche » avait été habilement pliée pour former la base du deux-roues. Au sommet a été jonché un sobre guidon et une tablette discrète qui fait office de tableau de bord. Le petit phare avant très bas lui donne des allures de petite moto tout terrain, tandis que son assise (la selle se situe à 78cm du sol) lui assure un statut de scooter urbain capable de faufiler aisément entre les voitures.

Avec son look industriel néo-rétro, le ME a clairement de quoi séduire les foules intéressées par le marché du deux-roues électriques, mais qui ne veulent pas sacrifier le style pour autant.

ME a deux scooters électriques, le 2.5 et le 6.0, qui sont tous les deux chers. Il faut compter 5 490 euros pour le premier (équivalent 50cc) et 6 490 euros pour le second (qui peut monter jusqu’à 80km/h). Voici leurs principales différences :

: Puissance moteur de 2,5kW, 45km/h et une accélération de 0 à 30km/h en 3 secondes. Batterie 48V. ME 6.0 : Puissance moteur de 6kW, 80km/h et une accélération de 0 à 30km/h en 2 secondes. Batterie 72V.

Pour justifier le prix, ME joue la carte de la qualité : fourche Paioli, alliage en aluminium, design minimaliste réfléchi… Le scooter est clairement fait pour être stylé et durable. ME propose des coloris officiels comme le blanc et le vert kaki, mais il est possible, pour 300 euros de plus, de le personnaliser selon le goût du conducteur ou la conductrice.

Un seul point négatif au tableau, en plus du prix : la batterie pèse 20 kg, ce qui est très lourd et rend le concept de batterie « amovible » très relatif — on imagine mal la trainer sur plusieurs étages pour la recharger. Une charge complète est atteinte en 5 heures 30.

Numerama est à l’EICMA du 5 au 6 novembre 2019. Pour nous y rendre, nous avons accepté l’invitation de Niu, le constructeur chinois, qui est présent sur le salon pour présenter ses nouveautés. La rédaction suit l’actualité de Niu depuis longtemps et est entièrement libre de couvrir ce qu’elle souhaite sur le salon, de manière indépendante. Vous pouvez retrouver notre couverture de l’EICMA 2019 ici.