Toyota présentera un concept 100 % électrique au salon automobile de Tokyo, via sa marque de luxe Lexus.

Toyota prépare déjà la 46e édition du Tokyo Motor Show, qui se tiendra du 23 octobre au 4 novembre dans la capitale japonaise. Dans un très court communiqué publié le 10 octobre 2019, le constructeur japonais a annoncé qu’il y présentera un concept électrique de luxe par l’intermédiaire de sa marque Lexus.

Ce sera une première pour Lexus, qui n’a jamais commercialisé un seul véhicule rechargeable (ses motorisations hybrides ne le sont pas). Et, d’une manière plus générale, Toyota reste un acteur prudent sur le segment 100 % électrique, lui qui mise sur l’hybride depuis déjà pas mal d’années (avec le succès de sa Prius, dont certains modèles sont bel et bien rechargeables).

Une Lexus électrique et… autonome

Toyota accompagne son teasing d’une très courte vidéo ne montrant pas grand-chose, sinon un aperçu d’un phare avant. Comme on peut le voir, la signature lumineuse s’avère très futuriste, avec un bloc sculpté qui semble tout droit sorti d’un film de science fiction. On a forcément hâte d’en voir plus, sachant qu’il pourrait y avoir de la conduite autonome au programme.

« Tirant profit des avancées continues dans les technologies comme l’électrification et la conduite autonome, le concept électrifié offrira un aperçu de la vision future de Lexus, qui s’adresse à celles et ceux qui sont autant passionnés par la conduite que les expériences élaborées dans le luxe », promet Toyota. La multinationale vise 2025 pour l’électrification de tous ses véhicules, avec plusieurs technologies au programme. Entre 2020 et 2030, elles vise un volume de 5,5 millions de voitures électrifiées vendues dans le monde. Certaines seront 100 % électriques.

Crédit photo de la une : Toyota/Lexus