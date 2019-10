La startup néerlandaise Brekr a mis au point un deux-roues électrique épuré capable de dépasser les 100 km d'autonomie. Point original : un son artificiel a été rajouté dès que le véhicule roule pour qu'on « vous entende bien arriver ».

« Nous adorons le son de Brekr », affirme le site officiel… de Brekr. La startup néerlandaise a mis au point un nouveau deux-roues électrique, à la frontière entre le scooter et le vélo, qu’elle a présenté officiellement début octobre 2019.

Au-delà de son style épuré qui lui donne un joli look (plus néo que rétro), le Model B de Brekr a des capacités intéressantes : il peut atteindre les 45km/h et peut avoir entre 50 et 80 km d’autonomie avec une seule batterie. Brekr permet toutefois d’en ajouter une deuxième, ce qui double cette capacité d’autonomie.

Un bruit artificiel futuriste

L’une des particularités de ce moped électrique réside dans son bruit, vraiment spécial : les Néerlandais de Brekr lui ont ajouté un son original qui résonne automatiquement quand le véhicule avance. « Les autres usagers de la route vous entendront arriver, et cela augmentera vos chances d’être remarqué. On combine sécurité et fun », vante le site officiel, qui donne la possibilité d’écouter le fameux bruit.

Il suffit de se rendre sur la page d’accueil principale, scroller jusqu’au milieu de la page et cliquer sur « Push To Play ». On entend alors le son très spécifique que Brekr a choisi, comme un espèce de vaisseau futuriste qui émettrait des ondes sous forme de vagues, qui monte dans les aigus à mesure que l’appareil prend de la vitesse.

La startup n’est pas la première à ajouter de faux sons à un véhicule électrique pour qu’on l’entende (Porsche propose même un « bruit de moteur sportif » en option pour sa future Taycan), mais le procédé n’est pas encore généralisé. Certains constructeurs de scooters préfèrent le calme plat (et bien que ce soit plus agréable pour le conducteur, il est évident qu’à moyen et long terme, cela posera des problèmes au niveau de la circulation en ville et de la sécurité des uns et des autres), tandis que d’autres privilégient un son d’accélération artificiel assez classique (les scooters en libre-service COUP par exemple), ou encore un « bip » qui se déclenche toutes les 10 secondes pour rappeler que le scooter est allumé.

C’est donc l’une des premières fois que l’on voit une startup assumer pleinement le fait d’ajouter un bruit vraiment différent à son deux-roues électrique.

Le Brekr Model B est disponible en réservation dès à présent (pour la modique somme de 9 euros) et sera commercialisé à l’été 2020 aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, avant de s’ouvrir à l’Europe.