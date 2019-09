En cette semaine qui accueille le salon automobile de Francfort, Volkswagen dévoile la très attendue ID.3 dont la version de base sera vendue moins de 30 000 euros.

« Version de base de l’ID.3 à moins de 30 000 euros », peut-on lire d’entrée dans le communiqué de Volkswagen publié le 9 septembre et présentant la compacte électrique. Le constructeur allemand tenait à ce que sa voiture électrique soit abordable, et il en fait d’ores et déjà un argument.

Autonomie

À ce prix plancher, l’ID.3 sera équipée d’une batterie de 45 kWh promettant une autonomie de 330 kilomètres (selon le cycle WLTP). Pour un tarif sensiblement similaire en comptant la batterie (32 000 euros), la Renault Zoé grimpe à 395 kilomètres.

Plusieurs versions

Volkswagen commencera par lancer une édition limitée 1st de l’ID.3. Proposée à moins de 40 000 euros (hors options et bonus écologique) et dotée d’une puissance de 150 kW, elle s’appuiera sur une batterie intermédiaire de 58 kWh promettant une autonomie de 420 kilomètres. Celles et ceux qui ont posé un acompte pourront finaliser leur réservation cet automne et espérer une livraison courant 2020. Les intéressés auront le choix entre trois niveaux de finition (1st, 1st Plus et 1st Max). Et ils seront récompensés d’un an de recharge gratuite au sein du réseau Volkswagen We Charge (y compris les bornes Ionity) — plafonnée à 2 000 kWh d’électricité.

Puis, plus tard, la multinationale proposera également une version 77 kWh, qui donne une autonomie à 550 kilomètres. Dans tous les cas, l’ID.3 récupérera 290 kilomètres en moins de 30 minutes sur une borne capable de délivrer une puissance de 100 kW (en option sur le modèle de base). Côté vitesse maximale, elle est limitée à 160 km/h.

Le look

Esthétiquement, l’ID.3 est plutôt très jolie et se distingue suffisamment d’une Golf pour affirmer sa personnalité — électrique. Basée sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB), « Elle incarne le design d’une ère nouvelle », souligne Volkswagen. Grâce à la motorisation électrique, les ingénieurs ont conçu un véhicule compact doté d’un long empattement.

Dans l’habitacle, on découvre deux écrans : un derrière le volant et un autre central dédié à l’infodivertissement et à certaines fonctionnalité clés. Sans tomber dans le minimalisme de la Model 3, l’ID.3 s’en rapproche.

On récapitule les versions :

Autonomie (cycle WLTP) Recharge max Prix (hors option et bonus) ID.3 45 kWh 330 kilomètres 50 kW (100 kW en option) 30 000 euros ID. 3 58 kWh 420 kilomètres 100 kW NC ID. 3 77 kWh 550 kilomètres 125 kW NC ID. 3 1st 420 kilomètres 100 kW 40 000 euros

Crédit photo de la une : Volkswagen