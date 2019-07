Curtiss a dévoilé une troisième moto électrique, au design tout aussi atypique que les deux premières.

On n’arrête plus Curtiss Motorcycle Co.. Après avoir déjà présenté deux motos au design très audacieux — la Zeus et sa silhouette rendant hommage aux moteurs V8, la Hades et sa batterie logée dans une étrange excroissance –, l’entreprise enchaîne avec la Psyche. Cette fois, l’idée est de proposer un engin beaucoup plus abordable financièrement : 30 000 dollars, contre 75 000 pour les deux autres.

Dans un article publié le 26 juillet 2019 sur WeFunder, Jordan Cornille, en charge du design, n’a pas caché l’ambition qui se cache derrière la Psyche. Avec un tel tarif, la moto viendra marcher sur les plates-bandes de la LiveWire de Harley-Davidson. D’après ses dires, la Psyche serait tellement parfaite et n’aurait pas besoin d’améliorations artificielles. « C’est de la beauté pure, simple et minimaliste » dixit l’intéressé. On n’irait pas jusqu’à dire minimaliste.

Un design squelettique

Faisant référence à la Déesse de l’Âme, Psyche s’appuie sur un design atypique, en témoigne cette fourche blanche à l’apparence squelettique. On retrouve en tout cas l’appétence de Curtiss pour des motos longilignes qui cachent leur batterie dans un compartiment attirant le regard (ici, un simple cylindre qui dépasse de chaque côté). On peut reconnaître à la Psyche un look plus sage que la Zeus et la Hades.

L’entreprise ne s’est pas trop épanchée sur les données techniques du deux-roues, sinon qu’il sera disponible en deux versions (puissance de 36 kW ou 72 kW). La Psyche sera très, très légère (170 kilogrammes) et revendiquera une autonomie de 260 kilomètres. Curtiss n’a livré aucune information précise sur l’accélération, sachant que la LiveWire, plus puissante (73 kW) et lourde (249 kilogrammes), avale le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

Il faudra néanmoins patienter avant de recevoir cette Psyche, qui n’est pas attendue avant l’automne 2021 au mieux. Les productions de la Zeus et de la Hades sont prévues pour l’année prochaine.

Crédit photo de la une : Curtiss Motorcycles