Curtiss Motorcycle Co. a dévoilé une moto électrique équipée d'une batterie disposée comme un moteur V8. Intrigant.

Comment rappeler aux amoureux du thermique de joyeux souvenirs ? Peut-être en passant par le design. C’est visiblement le leitmotiv de Curtiss Motorcycles Co., qui présente depuis son site officiel sa moto électrique Zeus Radial V8. Comme son nom le suggère, elle rend hommage aux moteurs à huit cylindres en V avec une intégration de la batterie reprenant la forme V8.

Le résultat est très intrigant. Très long et bas, le deux-roues arbore huit cylindres qui dépassent sur le côté. Ils contiennent les cellules qui permettent au véhicule d’avoir l’énergie nécessaire à son fonctionnement. La Zeus Radial V8 rend hommage à la Curtiss V-8, moto qui avait battu un record de vitesse au début du XXe siècle (219.45 km/h).

75 000 dollars

Pour Jordan Cornille, designer chez Curtiss Motorcycles Co., cette disposition atypique n’est pas qu’esthétique. Il explique, « Avec les cellules de la batterie intégrées dans huit cylindres disposés en V, non seulement nous rappelons le design iconique V8 de Glenn mais nous pouvons également obtenir un maximum d’efficience en matière de refroidissement. Dès lors, il n’y a aucun compromis entre la forme et la performance. » En somme, l’entreprise fait d’une pierre deux coups, même si le design ne fera pas l’unanimité.

Curtiss Motorcycles Co. n’a pas voulu faire de compromis non plus sur les caractéristiques techniques de la Zeus Radial V8. Ainsi, la moto revendique une puissance équivalente à 217 chevaux. C’est deux fois plus que la Zero SR/F, également battue sur la capacité de la batterie (14,4 contre 16,8 kWh).

Toutes ces promesses auront un prix : 75 000 dollars. Même Harley-Davidson ne monte pas aussi haut avec sa LiveWire (oui vous pouvez acheter une Tesla pour ce tarif). Les précommandes ouvriront le 25 juillet 2019 avec des premières livraisons attendues pour début 2020.

