La e-tron GT sera produite au même endroit que la R8.

La sublime e-tron GT ne connaîtra pas de retard. Dans un communiqué publié le 17 juillet 2019, Audi a officialisé la production de la sportive électrique pour fin 2020. Quand le concept a été présenté en novembre dernier, la version commerciale était annoncée pour 2021.

La e-tron GT, aperçue dans les derniers films Marvel et dont le look fait penser au mélange entre une Porsche et une R8, sera assemblée en Allemagne, dans l’usine Böllinger Höfe située à Heilbronn. Le constructeur est en train de réaliser les travaux nécessaires à l’intégration de la ligne de production, avec notamment un nouveau hall de 10 000 mètres carrés.

Produite au même endroit que la R8

Il est d’ailleurs intéressant de souligner que la e-tron GT sortira de la même usine que la R8. Wolfgang Schanz, chef de la production, justifie : « Comme le Böllinger Höfe était déjà pensé comme une usine pour une production en petite série avec des processus flexibles et innovants, il nous offre les conditions idéales pour produire l’e-tron GT aux côtés de la R8. Ici naîtra la combinaison unique entre l’artisanat et des systèmes intelligents. » Dans les faits, la ligne de l’e-tron GT sera beaucoup plus automatisée que celle de la R8, dont la finition reste à la main.

Très proche de la Porsche Taycan dans son architecture, la e-tron GT dispose d’une puissance équivalente à 590 chevaux (434 kW) pour avaler le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, atteindre les 200 km/h en 12 secondes et grimper jusqu’à 240 km/h en vitesse de pointe (bridée). Du côté de l’autonomie, on table sur 400 kilomètres selon le cycle WLTP. On gardera à l’esprit que cette fiche technique concerne le prototype et que les données peuvent changer pour la version finale (en mieux comme en moins bien).

