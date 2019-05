Skoda a levé le voile sur la CITIGOe, une compacte électrique très, très abordable.

Pour sa première voiture 100 % électrique, Skoda a choisi un segment particulier, mais fort à propos : les micro-citadines. Le 23 mai 2019, le constructeur tchèque présente la CITIGOe, qui ressemble à un pot de yaourt une voiture sans permis. La production est attendue pour le second semestre 2019.

Ce format ultra passe-partout — pas très élégant — assure à la CITIGOe une aisance en ville, son terrain de jeu privilégié. Skoda estime que son véhicule pourra tenir 265 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP grâce à une petite batterie de 36,8 kWh.

Taillée pour les villes modernes

Sur le papier, la CITIGOe a tout d’une voiture que l’on trouverait dans un service d’autopartage. Elle n’accélère pas très vite (0 à 100 km/h avalé en 12,5 secondes), elle est limitée dans sa vitesse de pointe (130 km/h), elle a un petit coffre (250 litres ou 923 litres en rabattant les sièges à l’arrière) et elle se recharge très vite (80 % récupérés en à peine une heure sur une borne de charge rapide). Et, bien sûr, son agilité lui permet de se faufiler partout.

Esthétiquement, Skoda a masqué la — fine — calandre dans la teinte de la carrosserie et a redessiné le bouclier par rapport à la précédente génération (il est un peu plus plongeant). La CITIGOe sera proposée en deux niveaux de finition (Ambition et Style). Qu’à cela ne tienne, on est loin de l’audacieux Concept Vision iV.

Skoda a également revu sa copie dans l’habitacle, avec un nouveau combiné d’instrumentation. De série, la compacte est bien équipée : vitres avant électriques, climatisation Climatronics, verrouillage centralisé à distance, autoradio Swing II et station d’accueil pour smartphone (qui peut devenir un second écran utile pour la musique et/ou la navigation grâce à l’application dédiée). En option, on peut profiter d’éléments en cuir.

La CITIGOe, disponible uniquement en cinq portes, coûtera moins de 20 000 euros, a promis Skoda sans révéler la grille tarifaire exacte. Aujourd’hui, une CITIGO thermique démarre à 10 000 euros.

Crédit photo de la une : Skoda