C'est au tour de Skoda de préparer Genève, avec des croquis qui montrent un concept de voiture électrique.

Les constructeurs se sont visiblement passés le mot. Au salon automobile de Genève (du 7 au 17 mars), ils seront nombreux à dévoiler une voiture électrique. Skoda en fera partie et ne perd pas de temps en livrant un aperçu d’un coupé à la faveur d’un communiqué de presse publié le 12 février 2019.

Propriété du groupe Volkswagen, Skoda misera lui aussi sur la plateforme de développement MEB — la même que les ID. — pour donner naissance à une gamme complète. D’ici 2022, la firme tchèque précise qu’elle aura présenté dix véhicules électriques, fruits d’un investissement de 2 milliards d’euros dans les motorisations alternatives.

Concept Vision iV

Le Concept Vision iV, illustré sous la forme d’un croquis, montre un coupé quatre portes au design ne manquant pas de caractère. Sculpté comme rarement, la face avant appuie l’agressivité et la sportivité autour d’une calandre redéfinie et d’un bouclier prenant beaucoup de place. À leur côté, le bloc optique effilé apporte un peu de douceur au museau. Le Concept Vision iV s’affirme aussi par ses jantes de 22 pouces soulignées par des épaules larges. À l’arrière, on retrouve les phares en forme de lettre C, typique de la marque.

Skoda a d’ores et déjà établi un calendrier bien précis quant à ses ambitions sur l’électrification de ses voitures. Cette année, il compte lancer une version hybride rechargeable de sa berline Superbe et une déclinaison 100 % électrique de sa citadine Citigo. Les voitures dérivées du concept Vision iV, quant à elles, ne débuteront leur production qu’en 2020.

