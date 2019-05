Elon Musk annonce une forte augmentation de tarif pour l'Autopilote avancé.

Mise à jour du 3 mai 2019

Comme attendu, Tesla a augmenté le prix du pack ‘Capacité de conduite entièrement autonome’, qui passe de 5 300 à 6 300 euros au moment de la commande, quel que soit le modèle acquis. L’installation après livraison est toujours facturée 7 400 euros pour la Model 3 mais grimpe à 8 400 euros pour la Model S et 8 500 euros pour le Model X.

Article original du 15 avril 2019

La semaine dernière, Tesla a une fois encore actualisé son catalogue, supprimant la Model 3 à 35 000 dollars et transformant l’Autopilote en équipement de série pour tous les véhicules. Ce sont bien évidemment les fonctionnalités de base qui sont intégrées et, pour aller plus loin, il est possible de prendre un pack facturé 5 300 euros (7 400 euros après livraison). Ledit pack sera vendu de plus en plus cher au fil des mois.

« Merci de noter que le prix de l’option ‘Capacité de conduite entièrement autonome’ va augmenter de manière significative au fil du temps », a expliqué Elon Musk dans un tweet publié le 13 avril. La première grosse hausse est attendue pour le 1er mai.

Plus de fonctionnalités rime avec hausse du prix

Dans sa version de base, inclue dans le prix, l’Autopilote permet aux voitures Tesla de « tenir une trajectoire, d’accélérer et de freiner pour vous si d’autres véhicules ou piétons se trouvent dans sa voie. » Le deuxième niveau coûtant plusieurs milliers d’euros ajoute le parking automatique, Navigate on Autopilote (option qui permet déjà de laisser la voiture conduire seule sur certains tronçons de voies rapides, de l’insertion à la sortie, aux États-Unis et bientôt en Europe) et les améliorations à venir (exemples : la conduite automatique en ville et la détection des feux et des panneaux).

Tesla doit estimer qu’il est légitime d’augmenter le prix proportionnellement à l’augmentation du nombre de fonctionnalités. Sans compter que le constructeur va bientôt installer le hardware 3.0 dans les voitures. À ce sujet, Elon Musk a promis que les premiers propriétaires ayant choisi l’option ‘Capacité de conduite entièrement autonome’ auront droit à l’upgrade ces prochains mois.

« Acheter une voiture [Tesla] aujourd’hui est un investissement pour le futur. Je pense que si vous achetez une Tesla aujourd’hui, vous achetez un bien qui prend de la valeur », avait expliqué Elon Musk dans un podcast avec Lex Fridman, en référence aux voitures capables de devenir autonomes dans le futur. Tesla peut donc se permettre de réviser ses tarifs.

