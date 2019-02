Tesla a encore baissé le prix de la Model 3 aux États-Unis. Le prix d'entrée passe à 42 900 dollars.

Alors que les Européens devraient bientôt recevoir leur Model 3, Tesla ajuste une nouvelle fois le prix de sa berline électrique aux États-Unis. Le constructeur a mis à jour son configurateur le 5 février 2019, affichant toutes les versions de la Model 3 avec un tarif affichant une baisse de 1 100 dollars.

Cette révision, qui n’est pas la première et ne sera pas la dernière, permet à Tesla d’afficher le prix de 34 850 dollars sur son site officiel. Attention tout de même, ce prix, qui rapproche la réalité de la promesse d’une Model 3 à moins de 35 000 dollars, correspond à la somme à payer, mais en enlevant les économies réalisées sur le carburant et les coûts d’entretien.

Model 3 starting cost now ~$35k (after ~$8k of credits & fuel savings) https://t.co/46TXqRrsdr — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2019

Une baisse liée à la fin du programme de parrainage

« Au regard de la fin du programme de parrainage, qui coûtait bien plus que ce que nous avions prévu, Tesla est en mesure de baisser le prix de la Model 3 de 1 100 dollars », a justifié un porte-parole de la firme américaine.

Dans le détail, la gamme Model 3 se dessine désormais comme suit outre-Atlantique :

Model 3 avec batterie moyenne capacité à 42 900 dollars ;

Model 3 quatre roues motrices avec batterie grande capacité à 49 900 dollars ;

Model 3 Performance à 60 900 dollars.

Petit à petit, Tesla se rapproche donc de son objectif qui est de commercialiser une voiture à 35 000 dollars (sans tricher sur les économies). Elon Musk promet d’ailleurs que son entreprise fait tout ce qu’elle peut pour y parvenir.

En France, la Model 3 n’est pour le moment disponible qu’en deux versions : le modèle Batterie Grande Autonomie avec transmission intégrale (à 53 500 euros) et la déclinaison Performance (à 64 300 euros). Les deux prix comprennent le bonus écologique et ne seront pas revus à la baisse pour le moment en raison de la TVA et des taxes liées à l’importation, a rappelé Elon Musk sur Twitter.

VAT of ~20 % & import duties of ~10 % usually result in a 30 % higher cost in Europe — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2019