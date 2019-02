Tesla a annoncé l'acquisition de Maxwell, spécialiste des technologies de batteries.

Les acteurs du marché automobile épousent de plus en plus la motorisation électrique et le principal élément de différenciation sera certainement à aller chercher du côté de l’autonomie. Sur ce point, Tesla est en train de préparer l’avenir en officialisant le rachat de Maxwell Technologies dans un communiqué de presse daté du 4 février 2019.

Basé à San Diego et fondé il y a plus de 50 ans, Maxwell Technologies est spécialisé dans le développement de technologies liées aux batteries et au stockage de l’énergie. Le montage financier atteint les 218 millions dollars et les derniers détails devraient être réglés durant le second trimestre de l’année 2019.

Tesla veut améliorer ses batteries

En s’offrant Maxwell Technologies, Tesla se renforce sur les supercondensateurs, une technologie de stockage d’énergie qui s’appuie sur plusieurs avantages. Ainsi, les supercondensateurs se rechargent/déchargent plus vite, opèrent dans des conditions de température extrême et sont durables. Dans le domaine automobile, ils servent par exemple à prolonger la durée de vie et améliorer les performances de la batterie. Dans un tweet datant de 2013, Elon Musk rappelait d’ailleurs son adoration pour les supercondensateurs.

@yes_andre I'm a big fan of ultracapacitors. Was going to do my PhD at Stanford on them. But we need a breakthrough in energy density… — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2013

Plus intéressant encore, Maxwell a développé une solution articulée autour d’électrodes sèches, qui pourraient aboutir à « une technologie révolutionnaire » par rapport aux solutions actuelles. Elle serait surtout intéressante pour les véhicules électriques, précise la firme sur son site.

Cette acquisition, la cinquième pour Tesla, devrait permettre au constructeur américain de maîtriser encore plus les technologies liées à ses batteries. « Nous recherchons toujours des acquisitions potentielles qui font sens pour notre activité et soutiennent la mission de Tesla qui est d’accélérer la transition mondiale vers l’énergie renouvelable », indique un porte-parole.

