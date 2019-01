Tesla compte utiliser « environ 75 % des mêmes composants que la Model 3 » pour produire son Model Y.

Tesla prévoit que son Model Y arrive sur le marché d’ici la fin 2020, a annoncé l’entreprise dans sa lettre aux actionnaires du 30 janvier 2019 qui présente ses résultats au quatrième trimestre 2018.

« [En 2019] nous allons commencer à travailler sur le Model Y pour atteindre un volume nécessaire à la mise en production d’ici à la fin de l’année 2020 », décrit le communiqué, qui précise que le SUV très attendu du fabricant sera « très probablement » développé dans la Gigafactory 1, son usine de fabricant de batteries lithium-ion du Nevada.

Profiter de la Model 3

Le Model Y sera la cinquième voiture électrique de Tesla après le Roadster, la Model S, le Model X et la Model 3. Il s’agit d’un SUV compact qui sera construit « sur la plateforme de la Model 3 », décrit la lettre aux actionnaires, et « censée partager environ 75 % des mêmes composants que la Model 3 ». C’est pour cette raison qu’Elon Musk, le patron de Tesla, estime que les coûts de production de son SUV compact devraient être « beaucoup moins élevés que pour la ligne de la Model 3 à Fremont » et que l’assemblage devrait être bien plus rapide.