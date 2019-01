Le PDG de Ducati a fait comprendre que son entreprise ne devrait plus tarder à sortir une moto électrique.

Harley-Davidson a donné des idées aux autres géants du secteur. Tout du moins, il ne sera pas le seul constructeur prestigieux à investir le segment de la moto électrique. Cité par Corsedimoto le 11 janvier 2019, Claudio Domenicali, CEO, a confirmé que Ducati est proche de lancer une première deux-roues propre.

« Le futur est électrique, et nous ne sommes plus très loin de passer à la production de série », a lancé le CEO à l’occasion d’une cérémonie de remise de prix remportée par MotoStudent. Ce projet, sponsorisé par la Fondation Ducati, a permis à des étudiants de l’Université de Bologne de créer un prototype électrique.

Le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes

Intégré au programme UniBo Motorsport, MotoStudent a donné naissance à un véhicule que l’on peut découvrir sur le site officiel. Équipé d’un moteur délivrant une puissance maximale de 31 kW et d’une batterie de 7 kWh, il a été testé sur le circuit d’Aragon, théâtre espagnol du Championnat du monde de MotoGP. Durant le roulage, la moto a avalé le 0 à 100 km/h en 3,85 secondes — ce qui rappelle le pouvoir d’accélération d’un bloc électrique.

Nul ne saurait dire si Ducati s’inspirera de ce prototype pour en faire une version grand public. Dans tous les cas, la firme italienne a pris l’habitude de mobiliser des étudiants. En compagnie de l’école de design située à Milan, elle avait imaginé un concept de moto électrique baptisé Zero. On peut admirer sa silhouette très audacieuse dans une vidéo publiée sur YouTube le 20 décembre 2016 par l’un de ses créateurs. À l’époque, il évoquait « un design inspiré par l’attaque d’un serpent » pour « une approche plus minimaliste et fluide », une idée parachevée par un logo qui change de couleur en fonction du mode de conduite.