Une entreprise spécialisée dans les services d'urgence a commandé des Model X.

Géant des services d’urgence dans les pays nordiques, Falck a décidé de mettre le Model X à l’épreuve, une ambition dévoilée dans un communiqué de presse publié le 15 janvier 2019. Où l’on apprend que l’entreprise, qui possède plus de 5 000 véhicules dans le monde, a modifié le SUV 100 % électrique pour en faire une ambulance zéro émission.

« Chez Falck, nous voulons utiliser moins d’essence. C’est bénéfique pour l’environnement et l’économie, et comme personne n’a conçu une ambulance électrique, nous avons dû la faire nous-même », explique Jakob Riis, CEO. Pour le moment, le véhicule est testé dans la région sud du Danemark.

Falck devait résoudre le problème de l’autonomie, les équipements nécessaires pour transporter un patient dans les meilleures conditions étant susceptibles de réduire la batterie comme peau de chagrin. « Nous roulons avec une unité de puissance séparée, ce qui signifie que l’équipement peut fonctionner sans tirer sur la batterie du véhicule. Les sirènes, la radio, l’équipement médical et le chauffage marchent avec un système fermé qui est chargé au départ tandis qu’une cellule d’énergie le recharge en conduisant ou à l’extérieur du garage », indique l’intéressé, qui songe déjà à une déclinaison où l’on pourra allonger le patient.

Falck a également installé une unité de chauffage annexe, fonctionnant au méthanol et permettant de garantir une température suffisamment élevée dans l’habitacle, même quand il fait un froid glacial à l’extérieur. Avec le Model X, la firme peut compter sur une accélération idéale, une conduite plaisante et une sécurité accrue. Ces caractéristiques ont déjà séduit certains départements de police.

À noter que Falck n’est pas le premier à avoir pensé à convertir un Model X en unité d’intervention. En mai 2018, une société néerlandaise avait présenté un véhicule chargé d’arriver le plus vite possible sur les lieux d’un accident — sans transport d’un patient néanmoins.

Unique presentation of the 1st Tesla Model X Rapid Responder for UMCG Ambulancezorg. One of the important steps in sustainable Emergency services in the Netherlands. We take responsability ! @ElektrekCo @NedElektrisch @FullyChargedShw @elonmusk @Tesla @AmbulanceNL @venvn_ambulance pic.twitter.com/BOqBxjknJg

— UMCG Ambulancezorg (@UMCG_Ambulance) May 16, 2018