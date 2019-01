Nissan a dévoilé un prototype autonome très ambitieux à Détroit.

Après avoir dévoilé une Leaf dotée d’une autonomie revue à la hausse, Nissan enchaîne avec un concept intrigant baptisé IMs et présenté dans un communiqué de presse publié le 14 janvier 2019 dans le cadre du salon automobile de Détroit. Il s’agit d’une berline sportive surélevée, électrique et… autonome.

Autant dire que l’IMs est une fenêtre sur le futur, avant tout. Elle nous permet néanmoins de découvrir la technologie Premier Seat, articulée autour d’une assise 2 + 1 + 2. Car les sièges situés à l’arrière peuvent devenir une sorte d’immense trône très confortable, notamment quand la conduite autonome est activée.

Nissan a sa Batmobile

Avec son prototype IMs, Nissan veut donner naissance à un nouveau segment. Il est vrai que sa berline sportive aux jantes de 22 pouces possède des proportions singulières. Autrement, les ingénieurs japonais ont voulu les lignes les plus épurées et aérodynamiques possible. On aime la calandre en V fermée, simplement suggérée par des bandes lumineuses qui lient alors les phares disposés à l’avant. Nissan a pensé à tout, notamment à avertir les autres conducteurs du passage en mode 100 % autonome avec une signature lumineuse qui tourne au bleu.

Du côté des performances, l’IMs s’appuie sur une transmission intégrale pour délivrer une puissance équivalente à 483 chevaux et une batterie de 115 kWh pour fournir plus de 600 kilomètres d’autonomie en une seule charge (norme non précisée).

Si le constructeur japonais a été sage à l’extérieur, on ne peut pas en dire autant concernant l’habitacle, très tape-à-l’œil avec ses finitions en or (et ses multiples écrans). On retiendra aussi cette assise immense une fois les sièges arrières repliés. Elle va de pair avec la conduite 100 % autonome puisqu’elle permettrait au conducteur d’aller se relaxer sur un trône qu’on imagine confortable bien que tape-à-l’œil.

« Combinant un extérieur sexy et élégant et une cabine chaleureuse et spacieuse, le concept IMs offre une nouvelle forme d’expérience de conduite, manuelle, autonome ou virtuelle », indique Denis Le Vot, vice-président de la branche américaine de Nissan. Rien ne dit que ces innovations seront un jour disponibles pour le grand public.

Crédit photo de la une : Nissan