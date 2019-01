À quelques semaines du lancement de la Model 3 en France, Tesla ouvre son configurateur en ligne.

Les premières livraisons de la Model 3 en Europe — donc en France — se rapprochent et, pour s’y préparer, Tesla a ouvert son configurateur en ligne ce vendredi 4 janvier 2019. Accessible à cette adresse, il permet de sélectionner une version et de la personnaliser avec quelques options disponibles.

C’est surtout l’occasion de voir les prix des différentes configurations de la Model 3, qui sera d’abord disponible chez nous en déclinaisons Batterie Grande Autonomie (à partir de 53 500 euros, bonus déduit) et Performance (à partir de 64 300 euros, bonus déduit). Si vous voulez connaître le tarif de la Model 3 de vos rêves, vous savez où cliquer.

Combien coûtera la Model 3 la plus chère ?

Lorsque le configurateur avait été lancé en Amérique du Nord, nous nous étions amusés à faire quelques simulations. Nous répétons cet exercice pour connaître, notamment, la somme qu’il faudrait investir pour s’offrir la Model 3 la plus chère. La configuration s’effectue en plusieurs étapes : choix de la version, personnalisation de l’extérieur (couleur et jantes), sélection d’un intérieur (noir ou blanc), activation ou non de l’option Autopilote amélioré et paiement de l’acompte (2 000 euros).

Voici nos deux simulations :

La Model 3 avec quatre roues motrices, une batterie grande autonomie (560 km selon le cycle WLTP), une peinture noire (de série), des jantes de 18 pouces (de série), un intérieur Premium noir (de série) et sans option Autopilote amélioré coûte 53 500 euros. C’est la moins chère du lot.

La Model 3 Performance (530 kilomètres selon le cycle WLTP) avec une peinture rouge (+ 2 600 euros), le pack Performance (de série), un intérieur Premium blanc (+ 1 050 euros) et l’option Autopilote amélioré (+ 5300 euros) coûte 73 250 euros. C’est la plus chère du lot.

On notera que la Model 3 Performance, configurée avec toutes les options, reste moins cher que la Model S la plus abordable (79 500 euros). Elle a pourtant une meilleure autonomie, une meilleure vitesse de pointe et une meilleure accélération, sans oublier un gabarit plus adapté à nos routes.