Certains détesteraient Tesla -- et les voitures électriques -- au point de bloquer l'accès aux bornes de recharge.

Comment faire pour enquiquiner les propriétaires d’une Tesla ? C’est simple : il suffit de bloquer l’accès aux Superchargeurs avec un véhicule qui n’en a pas besoin. Ce phénomène, visiblement connu des utilisateurs de voitures électriques, a été déploré par une membre du forum Reddit. Le 23 décembre 2018, elle a partagé son amère expérience, photo à l’appui.

Sur le cliché, on peut donc voir trois gros pickups tout sauf électriques garés devant les bornes Superchargeurs installées dans le parking d’un magasin Sheetz. « Les pickups bloquaient toutes les bornes et les propriétaires scandaient ‘F*** Tesla’ avant qu’ils ne soient expulsés par un employé », explique la victime de cet acte profondément stupide.

Leilani Münter, pilote de course, a rebondi sur cette expérience malencontreuse pour témoigner sur la haine à laquelle elle a dû faire face un jour tandis qu’elle roulait dans sa Tesla. Ainsi, en mai 2016, d’autres automobilistes se sont montrés hostiles en envoyant de la fumée noire sur son véhicule. Cette pratique très polluante est baptisée coal rolling et s’articule autour de la modification d’un moteur diesel.

This is scary. I’ve been coal-rolled in my Tesla by several trucks in NC, the drivers were hostile. If you don’t know what it is google “Stephen Colbert Coal Rolling.” One day these conflicts will end very badly. @Tesla @hickorypd @StephenAtHome @cleanairNC @cleanenergyorg @CMPD https://t.co/Gd6S6SOhNB

— Leilani Münter (@LeilaniMunter) December 23, 2018