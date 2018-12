Une startup française a présenté son dernier prototype de moto électrique, dont la puissance est équivalente à une 125 cm3.

Dans un communiqué de presse daté du 30 novembre 2018, la startup française ETT, spécialisée dans les deux-roues (scooter, vélo, trottinette), a annoncé une bonne nouvelle : la finalisation de son dernier prototype H1L, une moto électrique prête à être commercialisée.

Capable d’atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h grâce à sa puissance de 6 000 Watts, la H1L équivaut à une moto thermique de 125 cm3 — le bruit en moins. Côté autonomie, elle peut tenir 120 kilomètres en une seule charge (qui prend 8 heures).

Une moto électrique au drôle de design

La H1L, basée sur un assemblage de qualité en aluminium et en fibre de carbone, se distingue d’abord par son design très futuriste avec écran digital, optiques à LED et suspensions réglables. Les plus observateurs remarqueront l’inscription Fast & Furious sur la coque noire biseautée (on pourra choisir la couleur et la finition) — une preuve que les performances devraient être au rendez-vous. « Le H1L surpasse l’ensemble des scooters 125cc thermiques du marché », promet carrément ETT, qui base son argumentaire sur les bénéfices d’un bloc électrique (couple disponible tout de suite, par exemple).

De manière très transparente, ETT explique pourquoi il n’a pas mis une batterie trop grosse sur la H1L. D’une part, il ne voulait pas trop alourdir le deux-roues (100 kilogrammes sur la balance). D’autre part, il s’est rendu compte qu’une batterie deux fois plus grosse ne doublait pas l’autonomie (à cause des kilogrammes supplémentaires).

Du côté du prix, ETT a confirmé dans les colonnes de FrAndroid le 17 décembre 2018 qu’il devrait atteindre les 6 490 euros (soit potentiellement 5 490 euros avec le bonus écologique). Il faudra néanmoins attendre jusque la fin d’année 2019 pour rouler avec. À noter que c’est le même prix qu’une Vespa Elettrica équivalente à un 50cc thermique…