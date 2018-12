En attendant l'officialisation, Volksgawen serait actuellement en Afrique du Sud pour tester son premier véhicule appartenant à la gamme I.D..

À quoi va ressembler la première voiture électrique de la gamme I.D. de Volkswagen ? À une Golf, à en croire les photos d’un espion partagées sur Twitter le 13 décembre 2018. Le constructeur allemand serait actuellement en Afrique du Sud pour tester le véhicule, simplement masqué par une livrée camouflage.

Ce genre de fuites, inhérentes au secteur automobile, fera toujours sourire : il est difficile, pour les acteurs du marché, de cacher un produit aussi massif qu’une voiture. Et cette compacte avec un hayon n’échappera pas à la tradition.

VW ID testing in South Africa. Electric mobility is happening … pic.twitter.com/3E0XZ5PX7y — Theo Calitz (@Theolitz) December 13, 2018

Une Golf électrique

La voiture cachée n’est autre que celle que nous connaissons aussi sous le nom de code Neo, en l’occurrence une dérivée de Golf qui devrait être lancée à un tarif très abordable (aux alentours des 25 000 euros). À en juger par les clichés, la silhouette n’a pas véritablement changé depuis le concept très futuriste : on retrouve ces lignes sobres et passe-partout, caractérisées par un nez très, très court.

Attendue pour l’année prochaine et basée sur la plateforme MEB (qui anime toute la gamme I.D.), la Volkswagen Neo sera normalement commercialisée en trois versions. Elles se distingueront par une batterie différente : plus on paiera cher, plus on pourra rouler. L’autonomie devrait varier de 300 à 500 kilomètres selon la norme WLTP, proche de la réalité. Les autres caractéristiques restent à confirmer.