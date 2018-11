Une Model 3 Performance est montée sur le podium lors d'une course. Avant d'être disqualifiée à cause de sa motorisation électrique.

Selon les informations d’Electrek postées le 11 novembre 2018, le propriétaire d’une Model 3 Performance a vécu un ascenseur émotionnel ce week-end. À l’occasion d’une course organisée dans le cadre du Global Time Attack de Buttonwillow, il est parvenu à monter sur le podium. Puis a été disqualifié en raison de la motorisation de sa voiture.

Cameron Rogers a bouclé son tour chronométré en 2:00.78, suffisant pour lui garantir une belle deuxième place (dans la catégorie Enthousiastes). Mais un autre pilote, qui roulait en thermique, a contesté son temps. Son argument ? L’électricité n’est pas considéré comme un carburant approuvé dans le règlement.

« Vous ne pouvez pas combattre le futur »

Cameron Rogers, amateur adepte des records, est passé par toutes les émotions. Car il est bel et bien monté sur le podium durant la cérémonie, avant d’en redescendre au moment où sa disqualification a été prononcée. S’il a pris la nouvelle avec le sourire, il a quand même lâché une phrase évocatrice d’après une vidéo publiée sur YouTube le 10 novembre 2018 : « Vous ne pouvez pas combattre le futur, les gars ». Comprendre : le temps des thermiques est bientôt révolu, même sur les circuits.

Le mode Performance activé

Sur sa performance à proprement parler, il est intéressant de mentionner que Cameron Rogers roulait avec le mode circuit activé. Exclusif à la Model 3 Performance, il a récemment été introduit par Tesla et permet de transformer la berline en véritable bolide. Par exemple, elle se refroidit plus efficacement, ce qui permet de rouler plus vite plus longtemps sans besoin de lever le pied pour soulager le moteur.

Dernier point à souligner : la Model 3 Performance a bel et bien signé le meilleur temps durant l’événement. Sasha Anis de Mountain Pass Performance est parvenu à abattre un joli 1:59.12. Sauf qu’il n’était pas officiellement en compétition.