La Jaguar I-Pace, 100 % électrique, va faire du bruit. Dans un communiqué de presse publié le 11 octobre 2018, le constructeur automobile a levé le voile sur la technologie Audible Vehicle Alert System (AVAS), un système qui permet au SUV d’alerter les alentours de sa présence jusqu’à une vitesse de 20 km/h. Joint par Numerama, Jaguar a précisé que seules les futures productions de la voiture seront concernées.

Cette nouveauté est avant tout une obligation réglementaire. À partir de juillet 2019 (2020 aux États-Unis), les constructeurs automobiles se plieront à une loi européenne votée pour protéger les piétons. Ainsi, les voitures électriques, dont le moteur ne fait pas un bruit, devront produire un son artificiel de 56 décibels minimum à faible vitesse. En quelque sorte, Jaguar a pris les devants.

Un son artificiel

Pour s’assurer de l’efficacité de sa technologie qui ne pourra pas être désactivée, Jaguar s’est rapproché des personnes les plus vulnérables dans un environnement urbain : celles atteintes d’un handicap visuel. Les membres de Guide Dogs for the Blind, première association pour les malvoyants au Royaume-Uni, ont accepté de jouer les cobayes pour tester le son produit par la I-Pace et s’assurer qu’il remplissait bel et bien son rôle.

Sur le développement, Jaguar partage une anecdote étonnante : « Les premiers essais, qui s’inspiraient du son d’un vaisseau spatial de science-fiction, ont dû être abandonnés parce que les piétons réagissaient à l’approche du véhicule en regardant le ciel plutôt que la route ». Pourtant, d’après la vidéo de présentation, c’est bel et bien une tonalité futuriste qui a été choisie, laquelle ne se fera pas entendre dans l’habitacle (il existe un son pas très convaincant pour les passagers). À noter que le son artificiel se coupe après 20 km/h, vitesse à partir de laquelle les bruits naturels de l’air et des pneumatiques prennent le relais.

Heureux de voir l’implication de Jaguar, Guide Dogs for the Blind a accepté de collaborer à nouveau avec la marque dans les années à venir, sans doute pour apporter toujours plus d’améliorations à l’Audible Vehicle Alert System.

