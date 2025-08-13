Lecture Zen Résumer l'article

Hyundai peaufine les derniers réglages du Ioniq 2, son futur SUV urbain 100 % électrique. Attendu au salon de Munich en septembre 2025, il aura notamment pour objectif de s’attaquer à la Renault 4 électrique.

La famille 100 % électrique de Hyundai va bientôt compter un nouveau membre. Après le grand Ioniq 9, le constructeur coréen va à l’opposé, pour proposer une voiture électrique bien plus petite : la Ioniq 2.

Le SUV urbain a été espionné près du centre de développement européen de Hyundai, alors qu’il peaufinait ses derniers réglages sur la route, comme le montre une vidéo de CarSpyMedia publiée le 12 août 2025. Voici ce que l’on sait déjà.

Le Hyundai Ioniq 2 ressemble à un mini SUV coupé

Ce futur Hyundai Ioniq 2 se positionnera au-dessus du Inster et adoptera un format logiquement plus imposant. Fortement camouflé, le SUV électrique laisse deviner peu de détails. Cependant, ses signatures lumineuses avant et arrière suggèrent un dessin dans la lignée futuriste que l’on connait bien dans la gamme. Pas sûr que l’on retrouve une bouille rondouillette semblable à celle du Inster.

Le futur Hyundai Ioniq 2 espionné sur la route. // Source : CarSpyMedia

Par ailleurs, le Ioniq 2 semble prendre la silhouette d’un petit SUV coupé, comme en témoigne sa pente de toit. De quoi le différencier de son cousin technique — le Kia EV2 — qui mise quant à lui sur une allure plus robuste et cubique.

Quand arrivera le Hyundai Ioniq 2 ?

Hyundai devrait profiter du salon de Munich (du 9 au 14 septembre) pour dévoiler son futur Ioniq 2, tandis que la commercialisation arriverait d’ici à l’été 2026, quelques mois après l’EV2. Dans une interview donnée au média britannique Autocar le 30 juillet, le patron de la filiale européenne de la marque, Xavier Martinet, a promis « un changement radical » à bord avec un info-divertissement totalement repensé.

Le futur Hyundai Ioniq 2 espionné sur la route. // Source : CarSpyMedia

Côté technique, c’est la fameuse plateforme du groupe E-GMP qui sera utilisée. Le Hyundai Ioniq 2 pourrait embarquer la batterie de 58,3 kWh vue sur la Kia EV3. Pour mémoire, cette dernière offre 436 km d’autonomie sur le cycle WLTP. Avec ça, le Ioniq 2 aura de sérieux atouts à faire valoir face à une concurrence de plus en plus fournie.

Le Hyundai Ioniq 2 fera notamment face à la Renault 4 E-Tech. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

On pense surtout à la Renault 4 électrique, qui propose 408 km WLTP dans sa version Autonomie Confort équipée d’une batterie de 52 kWh. Comme pour la Française, le prix du SUV coréen devrait tourner autour des 30 000 euros. Le match promet donc d’être serré.

