Lecture Zen Résumer l'article

Foxconn s’acharne à percer dans l’électrique, mais ses partenaires finissent souvent à la casse. Avec Mitsubishi, le géant taïwanais tient-il enfin son ticket gagnant ou court-il vers un nouveau fiasco ?

Foxconn, le géant taïwanais de l’électronique connu comme le fournisseur d’Apple pour les iPhone, s’accroche à son rêve de devenir un acteur majeur de l’automobile électrique. Il y voit un fort potentiel de croissance. Malgré de nombreux investissements déjà réalisés, Foxconn n’arrive pas à acquérir la légitimité nécessaire dans cette industrie pour émerger. Foxconn enchaîne les déconvenues, tout comme ses partenaires.

Après plusieurs collaborations ratées, Foxconn serait sur le point de convaincre Mitsubishi, d’après Nikkei Asia, le 20 mars 2025. Mais cette fois, le coup pourrait-il être le bon ? Pas si sûr.

Les échecs forgent l’expérience

Foxconn n’en est pas à son premier essai dans l’automobile électrique. Son parcours est jonché de projets avortés : Byton, Fisker, Lordstown… Autant de noms qui ont été associés à l’entreprise, avant de sombrer dans l’oubli ou le fiasco financier.

L’affaire Lordstown Motors a fait perdre des plumes à l’entreprise taïwanaise. Foxconn y a investi plusieurs dizaines de millions d’euros pour produire des pick-up électriques dans une ancienne usine GM, rachetée pour ce projet et d’autres, comme celui de Fisker. Néanmoins, l’aventure s’est soldée par un bras de fer juridique et la faillite du constructeur américain.

Le Lordstown Endurance est produit par Foxconn. // Source : Foxconn

Si l’on retient surtout une histoire d’argent dans cet échec, Foxconn a aussi rencontré des difficultés à assumer son rôle dans le projet : coût de production bien supérieur aux prévisions initiales, problèmes de qualité dans la production, qui ont entraîné le rappel des exemplaires. Foxconn a réalisé avec ce projet que la voiture électrique n’était pas qu’un smartphone sur roues.

En parallèle, Foxconn crée la coentreprise Foxtron avec Yulon Motors (constructeur taïwanais). Plusieurs prototypes ont été rapidement annoncés et plusieurs modèles ont commencé à être produits en 2023, sans faire grand bruit.

Malgré ces revers, l’entreprise persiste. Elle veut devenir le « Foxconn de l’automobile », autrement dit un sous-traitant industriel capable de produire des véhicules pour le compte des constructeurs. C’est ainsi que Foxconn s’est mis en tête de nouer des partenariats avec des constructeurs japonais.

Usine ex-Lordstown, mais toujours Foxconn. // Source : Foxconn

Offensive au Japon : Mitsubishi en ligne de mire

Déterminé à percer, Foxconn multiplie les approches, notamment au Japon. Selon plusieurs sources, Nissan et Honda auraient reçu des propositions, sans résultat concret pour l’instant. Il faut dire que les deux constructeurs japonais avaient déjà leur propre projet de mariage à gérer (ou à faire capoter). Mais, du côté de Mitsubishi, la situation semble plus avancée. Les discussions durent depuis plusieurs mois et un accord pourrait être finalisé prochainement.

Pour Foxconn, un partenariat avec Mitsubishi constituerait une avancée stratégique majeure, en lui offrant enfin un client de poids. Pour Mitsubishi, l’intérêt serait d’accélérer son développement électrique sans porter seul le poids industriel. Foxconn se chargerait de la production des voitures électriques pour Mitsubishi, d’après Reuters. Ni Mitsubishi, ni Foxconn n’ont confirmé ces informations.

Ce mariage sera-t-il le tremplin tant espéré par Foxconn, ou un nouveau naufrage avec un constructeur japonais à la traîne sur l’électrification ? Jusqu’à maintenant, le géant taïwanais a été le chat noir dont les partenariats ont toujours échoué. Il ne faudrait pas non plus que Foxconn entraîne les constructeurs japonais dans des difficultés supplémentaires.

La voiture électrique, c’est votre dada ? Abonnez-vous à Watt Else, la nouvelle newsletter gratuite de Numerama, garantie 100 % sans langue de bois sur l’industrie, ses innovations et ses limites.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama