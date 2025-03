Lecture Zen Résumer l'article

Suzuki prend enfin le virage de l’électrique avec le eVitara. Si les premières photos laissaient une impression mitigée, notre découverte du modèle nous a agréablement surpris. Un SUV électrique sans fioritures, mais bien pensé.

Suzuki n’a jamais été pressé de se lancer dans la voiture électrique : une tendance de fond chez les constructeurs japonais (à l’exception de Nissan). Pendant que tout le monde sortait ses premiers modèles zéro émission, la marque japonaise jouait la montre, misant surtout sur l’intérêt des européens pour les motorisations à hybridation légère (MHEV). Mais ça y est, le eVitara, la déclinaison électrique du Suzuki Vitara, est là… enfin presque.

Suzuki a présenté son modèle en statique début mars, une occasion pour Numerama de le découvrir. Les commandes seront ouvertes un peu avant l’été, nous connaîtrons alors le positionnement tarifaire de la nouveauté face à ses concurrents. Les premières livraisons auront lieu au second semestre 2025. Mais alors, quelles impressions se dégagent de cette première rencontre en tête-à-tête ?

Un vrai Vitara en électrique ?

On aurait pu s’attendre à un modèle trop sage, histoire de ne pas brusquer les fidèles du Vitara. Le eVitara a gardé l’esprit du concept eVX, il se réinvente avec un design robuste et un format qui reste compact (4,27 m de long).

Suzuki eVitara : un design dans l’air du temps // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les amateurs du premier Vitara râleront probablement, mais déjà les dernières versions du Suzuki Vitara avaient déjà adopté un look beaucoup plus consensuel, peut-être même trop, car il manque un grain de folie à ce modèle pour se démarquer. Si Suzuki nous régale avec des modèles comme la Swift, l’Ignis ou le Jimny, les modèles les plus grands de la gamme sont très (ou trop) rationnels.

Un intérieur plus qualitatif pour ce Suzuki eVitara // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En s’installant à bord, on retrouve une ambiance assez familière des véhicules Suzuki : simple, fonctionnel, pas d’esbroufe. La présentation n’est pas chic, mais c’est bien construit, ergonomique et Suzuki ne cède pas au tout tactile. Le modèle présenté correspond à la finition la plus haut-de-gamme, et il est vrai qu’il y a un progrès par rapport à ce que la marque japonaise pouvait proposer comme intérieur sur ses précédents modèles. L’ancien Vitara thermique va prendre un petit coup de vieux avec l’arrivée de celui-ci.

L’intérieur utilise encore beaucoup de plastiques, mais leur finition texturée évite l’effet low cost. Il ne faut pas oublier que Suzuki mise sur le bon rapport qualité/prix pour séduire la clientèle, la marque n’est pas vraiment adepte de la montée en gamme à marche forcée pour assurer sa marge.

L’intérieur marque un vrai bond en avant de Suzuki // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Ce Suzuki eVitara repose sur une nouvelle plateforme spécifique aux voitures électriques (HEARTECT-e), ce qui lui permet d’optimiser l’espace à bord. Il est vrai que l’espace ne manque pas de ce modèle pour un tel gabarit. Les places arrière sont accueillantes et la banquette coulissante est un bon point pour l’habitabilité. Suzuki a misé sur le pratique, et ça se sent. Hélas, la taille du coffre pourrait quelque peu pécher : 306 litres, c’est peu. Avec les sièges arrière avancés, on ne gagne que quelques litres pour atteindre 320 litres.

Suzuki eVitara : un coffre un peu en dessous des attentes // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Une approche pragmatique

Le eVitara embarquera deux tailles de batterie (49 et 61 kWh). Les données d’autonomie seront officialisées avec l’obtention des homologations, les japonais n’aiment pas promettre des choses sur lesquels ils ne peuvent pas s’engager. Là où Suzuki se distingue, c’est en misant sur une chimie lithium-fer-phosphate (LFP), réputée plus robuste et moins coûteuse que les batteries classiques. Cela limite un peu l’autonomie, mais c’est le bon choix pour ne pas alourdir la facture pour le client.

Suzuki eVitara fait 4,27 m de long // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pas de course à la puissance non plus : ici, l’efficacité prime. Et pour ceux qui veulent du tout-terrain, la version 4×4 ALLGRIP-e sera de la partie. Voilà qui pourrait le différencier des autres des autres modèles tels que le Citroën E-C3 ou l’E-C3 Aircross (et tous les clones Stellantis sur la plateforme Smart Car) par exemple.

Il est intéressant de retenir que Toyota s’est associée à Suzuki et proposera dans sa gamme un modèle cousin nommé Urban Cruiser, disponible en fin d’année. Les deux modèles seront produits en Inde par Suzuki, ce qui hélas va les priver des aides gouvernementales françaises. Si la mutualisation avec Toyota assure à Suzuki de rentabiliser ses investissements, le leader japonais risque de rafler le gros des ventes, même si le eVitara devrait être plus abordable.

Dans cette teinte, ce Suzuki eVitara nous plait bien // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pas de révolution, mais une proposition cohérente : Suzuki reste fidèle à lui-même. Plutôt que d’être le premier, la marque a préféré prendre son temps pour sortir un modèle qui colle à son ADN. Les tarifs ne sont pas encore annoncés, mais si la marque reste fidèle à son positionnement, le eVitara pourrait bien devenir un candidat sérieux pour ceux qui veulent une électrique sans fioritures, mais avec du bon sens.

