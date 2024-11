Lecture Zen Résumer l'article

Après l’échec de Sono Motors et Lightyear, la voiture électrique solaire d’Aptera a continué son petit bout de chemin. Elle pourrait entrer en phase de production, mais l’argent risque de manquer — une impression de déjà-vu.

La voiture électrique solaire peine vraiment à convaincre les investisseurs. C’est un problème lorsque les levées de fonds sont nécessaires pour mener le projet à son terme. Trois entreprises de voitures électriques solaires ont suscité l’intérêt des amateurs de financement participatif : Sono Motors, Lightyear et Aptera. Deux de ces projets sont déjà sur la touche, et le dernier n’est pas dans une position beaucoup plus enviable : c’est un crève-cœur pour les soutiens de la première heure.

En plus, Aptera n’est pas vraiment une voiture électrique solaire comme les autres. Il s’agit d’un véhicule particulièrement atypique à 3 roues reprenant la silhouette d’une goutte d’eau. Cela ressemble d’ailleurs plus à un petit avion à qui l’on aurait coupé les ailes. Le soleil doit être la source d’alimentation de ce véhicule qui se promet très frugal en énergie. La startup a ses fans, mais son histoire est quand même assez chaotique.

Le financement de la voiture solaire : le nerf de la guerre

Aptera Motors n’en est pas à sa première tentative. Le véhicule a déjà été un projet qui a vécu 6 ans, entre 2005 et 2011. L’entreprise avait fini par être liquidée en raison d’un prêt du gouvernement américain qui avait trop tardé.

Les changements réglementaires ont permis une nouvelle tentative en 2019 sur une base de financement participatif. Les promesses d’un véhicule fonctionnant à l’énergie solaire ont plu. Aptera aurait levé plus de 135 millions de dollars auprès de plus de 17 000 investisseurs.

Un des engins de test d’Aptera // Source : Aptera Motors

Maintenant que le projet est théoriquement prêt à entamer la phase de production en petite série, la société a indiqué qu’elle aurait besoin de 60 millions de dollars supplémentaires, rapporte Electrek le 5 novembre. Plutôt que de continuer sur le financement participatif, Aptera Motors a décidé de proposer à la vente 60 millions de dollars d’obligations convertibles. Problème : tout ne se passe pas comme prévu, les sociétés d’investissement sont devenues frileuses. Au bout de 90 jours, Aptera n’aurait récolté que 400 000 dollars sur les 60 millions nécessaires pour assurer cette nouvelle phase de son histoire.

Il n’est pas exclu que l’entreprise relance une nouvelle fois une campagne de financement participatif. Même en obtenant les 60 millions nécessaires pour équiper l’entreprise pour la production, cela ne suffira probablement pas pour la suite des opérations. Dans quelques mois, l’entreprise repartira certainement à la recherche de fonds pour payer les fournisseurs, des homologations ou des salariés afin de pouvoir produire des engins qui coûtent quand même de 26 000 à 45 000 €. Quelques millions ne suffisent jamais pour ce type de projet.

Cette situation a déjà pu être observée avec Sono Motors et certains participants aux financements participatifs n’ont jamais revu leur argent (malgré les promesses). Il est donc nécessaire de signaler qu’il est risqué de participer à de nouvelles campagnes de financement d’Aptera.

Aptera – engin à énergie solaire ultra efficient // Source : Aptera Motors

Trop de ressemblances avec d’autres échecs

L’entreprise promet de créer le véhicule le plus efficient au monde, mais la promesse commence à être trop belle. Le développement du projet est très intéressant, vous pouvez d’ailleurs visionner une vidéo YouTube de la visite de Munro Live chez Aptera pour avoir beaucoup de détails techniques.

Cependant, à chaque nouvelle idée des dirigeants pour affiner leur véhicule, ce sont des dépenses supplémentaires qui alourdissent la facture. Beaucoup d’équipements de ce véhicule sont vraiment très spécifiques, ce qui signifie que les pièces et composants risquent de se payer au prix fort. Il serait même possible qu’Aptera imite Elon Musk, en promettant des véhicules à partir de 25 000 € qu’il leur sera impossible de produire à ce prix.

Un intérieur déconcertant pour ce concept de véhicule. // Source : Aptera Motors

Tous ces discours ont déjà été entendus avec Lightyear et Sono Motors, y compris à propos de l’énergie solaire comme source principale. On sait que cela a des limites en dehors de la Californie et de quelques régions ensoleillées. Quant à la réglementation permettant de faire circuler un tel engin hors des États-Unis, voilà qui s’annonce particulièrement corsé, voire improbable. Votre argent pourra certainement être mieux dépensé que dans ce projet qui promet toujours le véhicule pour l’année prochaine… depuis 5 ans déjà.

