Un article annonçant 185 km d’axes routiers franciliens réservés uniquement aux véhicules accrédités des JO, durant les 2 mois de l’événement, fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Ce titre un peu trompeur, accompagné de la carte des routes concernées, suffit à ce que les automobilistes franciliens craignent le pire.

L’article publié le 14 février sur France 3 Paris Île-de-France a rapidement provoqué des réactions en chaîne sur les réseaux sociaux. La cause de cet emballement repose sur son titre : « CARTE. JO de Paris 2024 : 185 km d’axes routiers exclusivement réservés aux personnes accréditées. »

L’article a été édité depuis à plusieurs reprises et son titre a été changé le 15 février à 13h pour éviter les confusions. Il reste cependant fort possible que des captures de l’info et des partages sur les réseaux perdurent sur la base de ce titre. C’est une information à prendre avec des pincettes.

Même s’il est prématuré d’affirmer qu’il n’y aura aucune fermeture des autoroutes ou du périphérique parisien pendant la tenue des JO de Paris 2024, il est faux de laisser penser que ces axes, très empruntés par les Franciliens, seront complètement inaccessibles durant toute la période des Jeux Olympiques.

Des voies réservées plutôt que des axes entiers fermés

Le décret du 4 mai 2022 définit les voies et portions de voies concernées par un trafic réservé à certains véhicules en lien avec les Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024. Ceci concerne 185 km de voies répartis dans le périmètre du Grand Paris. Parmi les nombreux axes cités dans le décret, on retrouve notamment plusieurs tronçons du périphérique, les autoroutes A1, A13, A4 et bien d’autres axes très fréquentés au quotidien. Vous pouvez consulter la liste complète des voies concernées dans le décret. Les environs immédiats des sites de compétition seront, par contre, restreints d’accès.

Carte des axes concernés par les restrictions de circulation du 1er juillet au 15 septembre 2024 // Source : Interlud

Sur ces grands axes, une voie de circulation, ou plus, pourrait être réservée aux véhicules accrédités pour les Jeux Olympiques entre 6h et minuit. L’idée est d’assurer des durées de trajets fixes, pour tous les athlètes et officiels de l’événement. Ces voies devraient être clairement identifiées par une signalétique spécifique. Après les JO, il est envisagé que certaines de ces voies deviennent des « voies héritage », qui seraient alors dédiées aux transports en commun et/ou au covoiturage, mais ceci n’est encore qu’à l’état de projet.

Les voies pourraient ressembler à ce qui existe déjà sur l’A6 pour les transports en commun et taxis, sur l’A1 pour les taxis ou l’A4 avec la voie auxiliaire. Il ne s’agit pas de fermer complètement des autoroutes en journée pendant toute la durée de la période s’étirant du 1er juillet au 15 septembre 2024.

Des décisions locales qui dépendront de la préfecture

Les règles de circulation seront définies par la préfecture selon les besoins de fluidité nécessaires pour la tenue des événements, nous a indiqué la direction des routes d’Île-de-France.

Il n’est pas impossible que des fermetures de certains tronçons puissent intervenir ponctuellement. Mais il ne s’agira normalement pas d’un blocage permanent de tous ces axes simultanément entre 6h et minuit, comme l’ont malheureusement compris certains automobilistes déjà très inquiets de la situation.

La direction des routes d’Île-de-France nous a rappelé qu’un tel dispositif avait déjà été mis en place lors de la tenue de la COP21. Le dispositif avait recommandé d’éviter les déplacements autant que possible pendant les deux jours où les chefs d’État étaient amenés à circuler.

Par souci de fluidité, des restrictions avaient été imposées sur certains axes empruntés par les représentants de nombreux pays, pour se rendre aux aéroports par exemple.

Des bouchons en perspective et du covoiturage à privilégier

Des informations plus précises seront probablement formulées à l’approche de l’événement. Le vélo et les transports en commun vont assurément être les moyens le plus adaptés pour circuler au cœur de la capitale.

Pour le reste de la région, malgré la période estivale, les bouchons seront forcément nombreux. Les autorités inviteront très certainement les automobilistes à privilégier le covoiturage et à réduire autant que possible leurs déplacements.

