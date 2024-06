Avez-vous entendu parler de l’abonnement automobile ? Un service qui inclut l’accès à un véhicule et qui prend en charge l’entretien et l’assurance.

S’abonner plutôt qu’acheter est un réflexe qui s’applique à beaucoup de domaines du quotidien : plateforme de streaming, vélo en libre-service, garde-robe… Une option avantageuse pour répondre à tous les besoins du quotidien, qu’ils soient ponctuels ou pérennes.



Pourquoi ne pas appliquer ce modèle à l’automobile ? C’est ce que propose Kia Flex : un accès à de nombreux modèles récents dont quelques-uns 100 % électriques grâce à des abonnements modulables. Mieux, l’assurance et l’entretien sont inclus, le tout à partir de 647 euros par mois pour un véhicule tout électrique.

L’abonnement auto pour une simplification des démarches

L’achat d’une voiture n’est généralement que la première étape d’un parcours semé d’embûches. Entre les formalités administratives et les potentielles mauvaises surprises mécaniques des véhicules d’occasion, les complications sont nombreuses. Les formules d’abonnement automobile Kia Flex garantissent une simplification des démarches.

Kia Niro EV et sa découpe bi-ton. // Source : Raphaëlle Baut

Carte grise, assurance, entretien… toutes ces formalités, habituellement à la charge du conducteur, sont ici prises en charge par le loueur et incluses dans le contrat d’abonnement. Autant de postes de dépenses dont vous n’aurez pas à vous préoccuper.

L’abonnement auto est plus flexible que l’achat

Les offres de location et d’abonnement automobile sont très flexibles, puisqu’elles permettent aux automobilistes de choisir la durée d’utilisation du véhicule et le kilométrage annuel.

Ces paramètres ajustables garantissent un paiement mensuel correspondant précisément à l’utilisation réelle de la voiture. Contrairement à l’achat, qui impose un prix fixe à tous, que vous parcouriez 10 000 ou 40 000 km par an, les abonnements, eux, s’adaptent à vos besoins spécifiques.

Le crossover Kia EV6 en gris mat. // Source : Raphaëlle Baut pour Numerama

L’abonnement automobile garantit également l’utilisation d’un véhicule toujours en parfait état, avec la possibilité de le changer régulièrement. Ainsi, vous pouvez essayer diverses catégories de voitures et notamment l’électrique.

De plus, cette formule évite de plus la fastidieuse étape de la revente entre particuliers ou de la reprise par un professionnel. L’option de la location est d’ailleurs plébiscitée auprès des utilisateurs, puisqu’elle occupe une part croissante du marché.

L’abonnement automobile s’adapte à tous les conducteurs

Pour répondre à cette demande, Kia propose son abonnement Kia Flex, offrant diverses personnalisations. L’offre est transparente, avec un budget fixe et sans aucuns frais cachés, et comprend :

la mise à disposition d’un véhicule neuf parmi un vaste catalogue ;

une durée d’engagement faible allant de 3 mois à un an ;

un forfait kilométrique de 800, 1 600 ou 2 500 km par mois ;

aucun apport, ni frais de dossier ou d’inscription ;

l’entretien inclus des pièces d’usure comme les freins ou les pneumatiques ;

l’assurance tous risques et multiconducteurs 24/7.

L’abonnement : une très bonne porte d’entrée à l’électrique

L’abonnement est par ailleurs un excellent moyen de pouvoir conduire sa première voiture électrique sans avoir à s’engager si cela ne correspond pas à votre mode de conduite.

Kia EV6 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le constructeur automobile propose ainsi trois modèles électriques au catalogue de son offre Kia Flex : le Kia EV6 (élue voiture européenne de l’année 2022) et le Kia Niro EV et le Kia EV9 6 et 7 places (vainqueur des Women’s World Car of the Year Awards). Des modèles aussi bien pensés pour la vie urbaine que pour les longs trajets en autoroute.

Le Kia EV9, fleuron de la gamme, est disponible dans deux configurations (6 ou 7 places) peut parcourir jusqu’à 563 kilomètres sur une seule charge et bénéficie d’une charge ultra-rapide lui permettant de récupérer jusqu’à 249 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes.

Le Kia EV9. // Source : Kia

Le Kia EV6 Air Active est un véhicule spacieux adapté pour les longs trajets en famille. Son autonomie peut atteindre les 528 km, et 18 minutes suffisent pour passer de 10 à 80 % sur une borne ultra-rapide. Un avantage qui rend l’utilisation de ce véhicule électrique, aussi facile que l’utilisation d’un véhicule thermique.

Le Kia EV6 Air Active, vu de profil. // Source : Kia

Le Kia Niro EV peut, quant à lui, atteindre 460 km d’autonomie. Son format, s’il semble compact vu de l’extérieur, révèle un intérieur spacieux et permettra de s’adapter à tous les modes de vies et tous les types de trajet.

Le Kia EV Niro, vu de trois quarts. // Source : Kia

Une fois votre modèle choisi et votre abonnement souscrit, tout le nécessaire est fait pour commencer à rouler rapidement. D’autant que les véhicules sont disponibles dans les 3 à 5 semaines.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+