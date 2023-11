Entre les sous-marques, les familles et les séries, le constructeur chinois BYD propose un large choix de véhicules électriques. À tel point qu’on se demande s’il faudra bientôt un diplôme élevé pour comprendre les gammes de ce constructeur.

Il est difficile de reprocher au constructeur chinois BYD d’être prolifique en matière de nouveaux véhicules électriques (et hybrides). Face à l’immobilisme de certains constructeurs traditionnels, les Chinois inondent le marché de nouvelles références pour satisfaire la demande des clients. Mais, à moins d’être spécialiste de la marque, il devient de plus en plus compliqué de suivre sa logique et de distinguer le positionnement de certains modèles, qui semblent se cannibaliser entre eux. Tous ces modèles n’arriveront heureusement pas en Europe, beaucoup sont réservés au marché local, ce qui nous simplifie un peu la tâche. Ou presque, car la marque adore nous embrouiller.

Au salon automobile de Guangzhou (Chine), BYD a présenté le Sea Lion 07 le 17 novembre 2023. La marque chinoise continue de nommer ses modèles d’après des animaux marins et son bestiaire est déjà bien fourni. Toutefois, l’appellation « Sea Lion » (lion de mer) ne sera pas celle d’un seul modèle, comme la Dolpin ou Seagull, mais celle de toute une nouvelle gamme de modèles. Autant dire qu’il va être difficile de s’y retrouver.

Sea Lion ou Seal U : lequel est concurrent du Model Y ?

La nouveauté Sea Lion 07 est présentée par Bloomberg comme « la réponse de BYD au Model Y de Tesla ». Le Sea Lion 07 fait 4,83 de long, alors que le Model Y de Tesla mesure 4,75 m de long. C’est surtout le positionnement tarifaire qui va naturellement l’ inscrire comme un concurrent du Model Y. Les tarifs du Sea Lion 07 seront compris entre 200 000 et 260 000 yuans (soit entre 25 525 et 33 200 €). En Chine, le Tesla Model Y vient d’augmenter son prix de départ et commercialise la version Propulsion à 266 400 yuans (soit 34 000 €), soit davantage que la version la plus haute du BYD Sea Lion 07.

BYD Sea Lion 07. // Source : BYD

En présentant la nouveauté comme « le premier ‘Mid-size’ SUV électrique », Bloomberg ne va pas aider à ne pas nous emmêler les pinceaux. Le modèle est en fait déjà en concurrence interne avec BYD Song L et Denza N7. En plus, du point de vue européen, c’est un tout autre modèle qui a été présenté comme concurrent du Model Y.

Début septembre, BYD présentait le modèle Seal U au salon de Munich. Il s’agit d’un modèle décrit (à tort) comme un dérivé SUV de la berline Seal. Ce modèle est plus proche des dimensions du Tesla Model Y, puisqu’il fait 4,78 m, soit seulement 3 cm de plus que le Model Y de Tesla. Son tarif est encore moins élevé que le Sea Lion 07. C’est ce modèle qui devrait être le concurrent du Model Y, mais là encore rien n’est simple chez BYD, car Seal U n’existe pas en Chine, en tout cas pas sous ce nom.

BYD Seal U. // Source : BYD

Pour tenter de s’y retrouver dans les modèles de BYD…

Pour simplifier un peu les déclinaisons des modèles, il faut déjà mettre à part les nouveautés de la filiale « Denza » et celles de « Yangwang ». Les modèles Denza sont des versions plus haut de gamme (premium), comme le seraient les modèles Genesis pour le groupe Hyundai, ou Lexus pour Toyota. Le plus juste serait peut-être la comparaison avec Audi dans le groupe Volkswagen, car BYD a également lancé en Chine la marque Yangwang, avec des modèles visant le segment du luxe, que l’on pourrait alors imaginer comme un positionnement « à la Porsche ». Avant d’irriter les amateurs de Porsche, précisions que Porsche et Yangwang n’ont bien sûr rien à voir. Il s’agit d’illustrer simplement la hiérarchie des nouvelles marques.

Pour revenir au cœur de la gamme de BYD, les modèles sont théoriquement séparés en deux grandes familles : ceux portant le nom d’une des grandes dynasties de Chine et ceux rattachés au monde marin. Le design est ce qui les sépare, car côté motorisation ou tarif, c’est relativement semblable dans les deux camps.

Berline BYD Han. // Source : BYD

En Europe, Han et Tang sont donc des modèles « Dynasty », alors que Dolphin et Seal sont de la famille « Ocean ». Qu’en est-il pour Atto 3 ? Techniquement, c’est un modèle de la gamme « Dynasty », renommé pour l’exportation à l’international. D’ailleurs, la Dolphin a été imaginée pour être vendue en tant qu’Atto 2 et la berline Seal en Atto 4, avant que le constructeur ne change d’avis.

Avec l’ajout du modèle Seal U, annoncé au salon de Munich, il y aurait normalement autant de modèles pour les deux familles en Europe. Cependant, le Seal U est en réalité un « Song Plus » renommé pour l’international. C’est donc aussi un modèle de la famille « Dynasty » qui se fait passer pour « Ocean ». Il n’y a en fait pas vraiment de lien entre la berline Seal et la déclinaison SUV Seal U.

Des modèles qui vont se décliner en gammes

En Chine, la Seal est de ce fait un modèle unique qui pourrait se transformer en une gamme de berlines avec plusieurs déclinaisons. Difficile de savoir si cela concernera aussi l’international, où « Seal » est déjà devenu une gamme avec deux références : une berline et un SUV. À moins que d’ici son arrivée en Europe, le Seal U soit renommé, encore une fois.

BYD Seal – IAA23. // Source : Raphaelle Baut

Sea Lion devrait aussi voir apparaître différentes déclinaisons dès 2024 en Chine : Sea Lion 05 and 06, selon Carnewschina. Cette gamme se concentrerait alors sur des carrosseries de type SUV. Nous ne savons pas encore si le Sea Lion 07 s’exportera en Europe, mais c’est fort probable.

Tesla continue à se limiter globalement à 4 modèles dans sa gamme depuis plusieurs années, le Cybertruck étant pour le moment à part. De son côté, BYD lance modèles sur modèles à un rythme effréné. Rien que pour l’Europe, BYD a déjà lancé la commercialisation de 5 voitures électriques en une année. On peut même parler de 6 modèles avec le Seal U prévu pour début 2024. Sur le marché chinois, le chiffre est multiplié par deux. La marque y lance en moyenne un nouveau véhicule par mois.

Cependant, pour réussir hors de Chine, il ne suffit pas de multiplier les produits dans le catalogue, il faut aussi savoir répondre aux attentes et exigences des clients des pays visés. Sur ce sujet, BYD a encore un peu à apprendre pour s’adapter à nos habitudes. Pour le look des voitures, BYD a déjà embauché en 2016 le designer Wolfgang Egger, qui a fait sa carrière dans le groupe Fiat puis Volkswagen. Mais, un dernier effort est encore à faire sur les derniers petits réglages du comportement de la voiture.

BYD et Geely sont en train de lancer des gammes de voitures électriques tentaculaires, la riposte des concurrents semble bien mince face à cela. Pour suivre toutes les tendances de la voiture électrique, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter hebdomadaire Watt Else.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.