[Deal du jour] Les scooters électriques sont de plus en plus prisés pour se déplacer en ville. Leur design simple et élégant et leurs bonnes performances en font des moyens de locomotion parfaits pour rouler au quotidien. Et lorsqu’ils sont en promotion, ils deviennent plus intéressants.

Le Rider 5000 tout comme le Silence S01, qui figurent dans notre guide des meilleurs scooters électriques 125 cm³ en 2023, sont actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ces 2 scooters électriques ?

Le site français Go2roues propose 309 € de réduction sur le scooter Rider 5000W. Son prix passe de 4 999 € à 4 690 €.

Le Silence S01, habituellement vendu 7 490 €, profite en ce moment d’une remise de 500 € et passe au prix de 6 990 €.

C’est quoi, ces 2 scooters électriques équivalents 125 cc ?

Le Rider 5000W

Le Rider 5000 possède un design proche de la Vespa de Piaggio, et est disponible en plusieurs coloris. Sa conception robuste et sa bonne tenue de route permettent une conduite agréable et pleine d’assurance. La large selle est adaptée à la plupart des tailles et peut même accueillir un passager confortablement, grâce aux repose-pieds amovibles. Même avec une seconde personne à l’arrière, le scooter se conduit bien. Les amortisseurs hydrauliques encaissent la plupart des chocs, même s’il ne faudra pas grimper les trottoirs trop hauts, ou prendre des routes trop cabossées.

L’accélérateur est à manier en douceur sous peine d’accélérer trop brusquement. Une fois habitué au moteur équivalent 125 cc, les démarrages sont fluides et sans à-coups, avec une vitesse de croisière de 50 km/h facilement atteinte en ville. Le Rider 5000 peut monter jusqu’à 95 km/h. Les freins à disques couplés ainsi que la conduite souple de l’engin procure de bonnes sensations de conduites et de sécurité, et sont parfaits pour rouler en ville. Notez la présence d’une marche arrière pour se garer.

Le Silence S01

Le Silence S01 possède un design plus classique et une allure plus sportive. Sa conception est excellente, avec des matériaux solides et des composants de qualité. L’assise est confortable et peut accueillir un passager à l’arrière. La conduite fluide et la bonne ergonomie du scooter en fait un deux-roues plaisant à manier en ville. L’accélération est moins franche qu’avec le Rider 5000, et le scooter atteint aisément les 50 km/h réglementaires en agglomération, et 95 km/h en dehors.

Vous pourrez compter sur trois modes de conduite différents. Le mode Eco limite la vitesse à 45 km/h et augmente l’autonomie. Le mode City est un juste équilibre entre puissance et autonomie. Le mode Sport permet d’atteindre les 95 km/h, et offre une conduite plus sportive, avec des accélérations plus franches, et une vitesse maximale atteinte plus rapidement. Une marche arrière est aussi présente.

Est-ce que ces scooters valent le coup en promotion ?

300 € et 500 € de réduction, c’est une excellente affaire si vous recherchez un deux-roues écologique pour vos déplacements du quotidien.

Le Rider 5000W est équipé d’un moteur 5.2 kW, équivalant à un 125 cm³, et d’une batterie d’une capacité de 3.75 kWh, ou 72 V / 52 Ah. Cette dernière assure en théorie 50 km d’autonomie à pleine vitesse. En ville ou la conduite est plus douce, comptez plutôt 80 km. Sa batterie amovible, d’un poids de 18 Kg, se recharge en un peu plus de 5 h, sur une prise 220 V classique. Grâce au port de charge externe, vous pouvez recharger la batterie en la laissant sur le scooter. Notez qu’avec son chargeur rapide de 10A, elle se recharge à 100 % en cinq heures environ.

Le Silence S01 possède une batterie plus performante, mais aussi plus lourde. Ses 40 Kg peuvent en effet être un frein à l’achat. Heureusement, elle est montée sur roulettes, afin de se transporter plus facilement. Elle peut aussi se recharger directement sur le deux-roues. Elle procure au scooter une excellente autonomie, jusqu’à 120 km en mode éco. En mode sport, le scooter peut atteindre 90 km en une seule charge. Comptez six heures pour récupérer 100 % de la batterie.

Ces scooters sont accessibles avec un permis B plus une formation pratique de sept heures, ou avec le permis A. Enfin, tous deux sont éligibles aux bonus et primes écologiques. Vous pouvez faire une simulation de votre bonus écologique directement sur la page dédiée du site Go2roues.

