Puissante, endurante et facile à prendre en main, la nouvelle Minimotors Dualtron Pop est la trottinette parfaite pour se rendre au bureau ou à l’école.

Minimotors veut prouver que la trottinette électrique reste la meilleure solution pour se déplacer rapidement, simplement et à sa guise. Et, pour ce faire, le constructeur lance la Minimotors Dualtron Pop.

Il est clair que cette trottinette ne manque pas d’arguments. Entre son autonomie pouvant grimper jusqu’à 80 km, sa bonne tenue de route, son design pensé pour être agréable à utiliser au quotidien et sa connectivité, la Minimotors Dualtron Pop ne cache pas son ambition de faire de l’ombre aux vélos et aux autres trottinettes pour le déplacement en ville.

Un design axé sur la bonne prise en main

Exit les designs fragiles, laids et peu ergonomiques des trottinettes de location, la Minimotors Dualtron Pop a été pensée de A à Z pour un environnement urbain. Outre son esthétique un brin futuriste, cette trottinette mise sur de nombreux détails pour faciliter son usage.

À commencer par un deck avec un revêtement en silicone capable de supporter une charge maximale de 120 kg. Le choix de ce matériau permet de réduire le risque de glisser une fois installé sur la trottinette. Un avantage non négligeable, d’autant plus lorsque l’on sait que la Minimotors Dualtron Pop est certifiée IPX5, ce qui permet de l’utiliser par temps de pluie.

Le deck profite d’une revêtement en silicone. // Source : Minimotors

La forme du guidon a aussi été pensée pour offrir une bonne prise en main. Elle embarque notamment une gâchette d’accélération au doigt sur le côté droit et trois boutons dédiés aux clignotants, phares et klaxons sur le côté gauche. Mais, c’est son écran central qui en fait une machine réellement intelligente. Certes, cette dalle EYE2 affiche la vitesse ainsi que l’autonomie restante, mais elle peut surtout s’appairer à un smartphone via une application dédiée. Une fois la connexion établie, il est possible de configurer les différents modes de conduite de la trottinette, de la localiser en cas d’oubli ou de changer les couleurs des LED.

Les LED, c’est l’autre bonne idée de Minimotors avec sa Dualtron Pop. En incorporant des bandes lumineuses sur le corps du guidon et du deck, c’est l’assurance d’être vu lors des déplacements de nuit (plus répandus l’hiver).

Une trottinette puissante, mais qui n’oublie pas la sécurité

Si Minimotors a été particulièrement attentif au design de la Minimotors Dualtron Pop, le constructeur n’a pas oublié pour autant d’apporter un soin équivalent à la puissance de l’engin.

Cette trottinette embarque ainsi un moteur à la puissance nominale de 1 000 watts, capable de livrer une puissance max de 1 450 watts. La Minimotors Dualtron Pop est ainsi capable de grimper des pentes avec une inclinaison de 20°.

Avec une vitesse maximale de 25 km/h, conformément à la loi française, cette trottinette est capable de circuler rapidement et facilement dans les rues d’une grande ville, ce qui est de moins en moins le cas des voitures.

Une trottinette performante et ergonomique // Source : Minimotors

Surtout, son poids, couplé à des roues avec chambre à air de 9 pouces (70/50-6,1) et une suspension à ressort à l’avant comme à l’arrière, lui garantissent une bonne tenue de route et vraie stabilité. Sans oublier des freins tambours à l’avant et à l’arrière qui permettent de freiner en toute sécurité.

Reste l’autonomie. La batterie de la Minimotors Dualtron Pop se décline en 3 modèles :

52V 14Ah : sur ce modèle, l’autonomie maximale est de 40 km ;

52V 20Ah : avec ce modèle, l’autonomie maximale passe à 60 km ;

52V 25Ah : le modèle le plus haut de gamme est affiché avec une autonomie maximale de 80 km.

Dans tous les cas, vous aurez largement de quoi faire plusieurs fois le même trajet en une semaine.

Un rapport qualité prix maîtrisé

Toutes ces caractéristiques font de la Minimotors Dualtron Pop une alternative viable à la voiture, et même au vélo, puisqu’elle peut se plier, et ainsi se ranger plus facilement dans un appartement ou dans le métro.

Une trottinette haut de gamme donc, qui affiche pourtant un prix attractif, car elle est vendue à partir de 799 euros chez la Fnac.

