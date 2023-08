La marque italienne a profité de l’écrin de luxe de la Monterey Car Week aux États-Unis pour dévoiler, ce 18 août 2023, son premier véhicule 100 % électrique. Le modèle, qui portera le nom de Lanzador, aura la lourde charge de devoir séduire la clientèle du constructeur sans pouvoir user de la sonorité d’un moteur rageur. Alors pour ne pas trop dérouter les clients habituels, le constructeur semble avoir minimisé les prises de risques.

Les rares informations déjà confirmées, pour ce Lamborghini Lanzador, ne font pas vraiment croître l’excitation pour cette nouveauté électrique. Surtout qu’il ne doit voir le jour qu’en 2028, soit plus de 3 ans plus tard que ce qui était annoncé en 2021.

Pour faire plus chic, Lamborghini préfère utiliser le terme « mégawatt » dans son communiqué de presse, plutôt que d’indiquer 1 000 kW. À l’exception de l’année de commercialisation, cela sera la seule donnée concrète et chiffrée dévoilée.

Alors même qu’une Tesla Model S Plaid (ou un Model X Plaid) dépasse déjà les 1 020 ch en 2023, on se demande ce qu’il reste à l’industrie du luxe si le Lanzador ne prévoit que 1 360 ch de puissance d’ici à 5 ans. Même la Lucid Air Sapphire dépasse déjà les 1 200 ch. D’ici là, même des marques chinoises pourront proposer de grandes berlines ou SUV coupé offrant des performances équivalentes. Lamborghini conservera quand même le savoir-faire du contrôle de la dynamique de conduite, une chose que ni les Américains, ni les Chinois sont aujourd’hui capables de reproduire. L’honneur est sauf.

Pour le reste des caractéristiques techniques, Lamborghini indique que le modèle sera équipé de deux moteurs électriques, un par essieu, permettant d’avoir une traction intégrale efficace. Il va falloir se contenter de cela.

Il est certainement possible de digresser pendant des heures sur les choix stylistiques de ce futur modèle. Apparemment, dans 5 ans, les Lamborghini arboreront toujours le même design que depuis la sortie de l’Aventador en 2011. Ce style commence pourtant à être sensiblement éculé.

Ce qu’il semble important de retenir, c’est que le modèle crée un nouveau segment dans la gamme Lamborghini. Il est à la croisée des chemins entre le SUV Urus et la supercar Huracan. Le modèle se classe dans la catégorie d’une GT haute sur roue. À bord, 4 passagers pourront prendre place (2+2).

Après le « hyper-SUV » de Lotus, Lamborghini nous propose une « ultra-GT ». Le marketing a encore de beaux jours devant lui. Si l’on mentionne le Lotus Eletre, c’est parce que ce Lamborghini Lanzador veut chasser sur les mêmes terres. Même si son prix sera certainement bien plus élevé que pour le modèle sino-anglais (Lotus appartenant au groupe chinois Geely). L’avantage, c’est que l’on va avoir le temps d’observer l’évolution de l’Eletre sur les 5 prochaines années, pour voir si Lamborghini peut réussir son pari.

Avec une sortie en 2025, Lamborghini aurait probablement gardé un bon potentiel de vente pour son Lanzador. Par contre, annoncer maintenant ce premier modèle 100 % électrique pour 2028, avec ce style et ces premières caractéristiques, la marque parait complètement manquer le coche. Autant certains constructeurs confondent vitesse et précipitation, autant Lamborghini est à l’exact opposé. Drôle de stratégie.

