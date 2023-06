Le fabricant de batteries britannique Nyobolt a annoncé qu’elle avait travaillé sur une batterie pouvant se recharger en 6 minutes et sans s’user rapidement. Une révolution ?

La course à la batterie la plus puissante et performante continue. Tandis que certains fabricants de batteries électriques, comme CATL, tentent de créer des batteries performantes au niveau de l’autonomie, certains priorisent les capacités de rechargement. C’est le cas de Nyobolt, qui a fait une annonce folle.

L’entreprise britannique, spécialisée dans les batteries à haute performance et la technologie de recharge de ces dernières, a travaillé sur une batterie qui serait capable de se recharger entièrement en l’espace de 6 minutes seulement. L’annonce a été faite lors de la présentation du Nyobolt Concept EV, une voiture électrique grandement inspirée par la Lotus Elise S1.

Une nouvelle « technologie unique »

« La résolution des problèmes rencontrés par les concepteurs de véhicules électriques a été déterminante pour la mise au point de nos batteries à charge rapide. Auparavant, il n’était pas possible de créer un véhicule léger à charge rapide sans compromettre sa durée de vie, ce qui obligeait à intégrer des batteries coûteuses et volumineuses dans le véhicule. Grâce à notre technologie unique, nous sommes parvenus à recharger une voiture en six minutes et à mettre au point des batteries plus petites capables de fournir plus d’énergie et de se recharger en moins de temps », a expliqué Sai Shivareddy, PDG de Nyobolt.

La batterie pourra se recharger en un temps record // Source : Nyobolt

Faite de lithium-ion, cette batterie, dont l’autonomie est de 250 km, ne pèse « que » une tonne. Un facteur à prendre en compte quand on sait que les fabricants de batteries sont à la recherche d’un alliage parfait entre poids, performances et coût.

La batterie imaginée par Nyobolt posséderait également une bonne résistance aux recharges rapides, comme l’explique la compagnie britannique. D’après Sai Shivareddy, elle a été testée sur plus de 2 000 cycles de recharge « sans perte significative de performance ».

Une batterie bientôt en production… contrairement au concept car

Avec ces caractéristiques, la batterie mise en avant par Nyobolt semble vendre du rêve. Mais il faudra encore attendre un peu avant de la voir sur le marché : l’entreprise a annoncé qu’elle mettra en production cette batterie au début de l’année 2024, mais qu’elle est déjà « prête à être adoptée » dans l’industrie de l’automobile électrique.

La voiture concept de Nyobolt, fortement inspirée de la Lotus Elise S1 // Source : Nyobolt

En ce qui concerne le véhicule, qui reprend les traits de la Lotus Elise S1, il a été designé par CALLUM et Julian Thompson, qui n’est autre que… le père de la Lotus Elise S1. Plus grande et plus longue que la sportive de Lotus, la voiture concept de Nyobolt est dotée d’une fibre en carbone permettant un allègement du véhicule. Malgré ces quelques caractéristiques intéressantes, aucune date n’a été donnée sur une potentielle date de production pour le concept Nyobolt EV.

