[Deal du jour] Xiaomi propose plusieurs modèles de trottinettes électriques accessibles. La Xiaomi Mi Scooter 3 Lite, ici en promotion, se destine aux budgets modestes, mais n’en reste pas moins un bon modèle.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est normalement vendue au prix de 449 € sur le site officiel de la marque. Elle profite en ce moment d’une réduction de 100 € et voit son prix passer à 349 €. Les nouveaux clients bénéficient en plus d’une réduction supplémentaire de 15 €, grâce à un coupon à cocher dans le panier.

C’est quoi, cette trottinette électrique de Xiaomi ?

Rien de bien nouveau niveau look, le design de la Scooter 3 Lite reprend les lignes classiques des trottinettes Xiaomi. Vous aurez toutefois le choix entre un coloris noir ou blanc pour votre engin. Les câbles apparents abordent une couleur rouge qui ressort de l’armature principale sans jurer avec l’ensemble. Une (très) petite touche de folie plutôt chouette, complétée par un garde-boue arrière bien implémenté dans le plateau. Les roues sont d’une taille de 8,5 pouces et le plateau large de 14,5 cm. Une bonne surface pour poser ses pieds sans se sentir à l’étroit, y compris pour des grands gabarits. Son châssis en alliage d’aluminium est léger et résistant, et permet à la trottinette Scooter 3 Lite de ne peser que 13 kg.

Xiaomi l’a bien compris, dans les grandes villes, un engin de petit gabarit est souvent préférable. Son poids plus léger de plusieurs kilos par rapport aux autres modèles de la marque facilite les déplacements intermodaux. De plus, elle se plie facilement grâce à un système de pliage bien conçu. Niveau ergonomie, l’éclairage frontal a été déplacé vers la partie inférieure, afin d’alléger le guidon et libérer ainsi de l’espace pour le tableau de bord. L’intention est louable, mais l’écran LED reste minimaliste. Vous y trouverez plusieurs informations telles que votre vitesse, le mode de conduite choisi ou encore l’autonomie restante.

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est légère et se plie facilement // Source : Xiaomi

La trottinette de Xiaomi est-elle une bonne affaire ?

À ce prix, c’est une bonne affaire, pour une trottinette électrique de base abordable. Vous trouverez une trottinette de la même gamme, ainsi que d’autres, dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville. La Scooter 3 Lite possède un moteur d’une puissance nominale de 300 W, moitié moins que sa grande sœur, la Mi Electric Scooter 3. C’est une des concessions faites pour offrir un véhicule léger et abordable. Vous pourrez tout de même atteindre la vitesse maximale de 25 km/h sans trop de problèmes. Trois modes de vitesse sont disponibles : le mode piéton, qui fait avancer l’engin jusqu’à la vitesse impressionnante de 6 km/h, le mode standard, et sa vitesse moyenne de 15 km/h, et le mode sport qui pousse la Scooter 3 Lite jusqu’à 25 km/h. En dehors de ce dernier mode, les deux premiers n’ont que peu d’intérêt si vous roulez sur la route. Enfin, vous pourrez gravir des côtes 14 %, si vous n’avez pas le vent de face.

Niveau endurance, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite offre une autonomie de 20 km environ, en fonction bien sûr de la route, des intempéries et du poids. Une petite performance, encore due aux concessions de Xiaomi, mais cela reste suffisant néanmoins pour les petits trajets du quotidien. La trottinette est certifiée IP54, et résiste aux éclaboussures d’eau et à la poussière.

