Les performances, les prestations et les prix font de cette nouvelle BMW i5 une bonne alternative à la Tesla Model S.

Pour ceux qui n’adhèrent pas à l’esprit Tesla, BMW vient de lever le voile ce 24 mai sur sa grande routière nommée i5. Héritage de la Série 5 de BMW, cette grande berline, de désormais 5,06 mètres de long, a toujours eu un rôle important dans la gamme du constructeur bavarois. Sans offrir de performances aussi démesurées que sa concurrente de Tesla, la BMW i5 a d’autres arguments pour plaire.

Il n’est pas dit que l’i5 remporte un succès unanime sur son design extérieur. Pour le reste, les amateurs de la marque y retrouveront aisément leurs repères. À chaque nouveau modèle électrique, BMW fait progresser ses motorisations électriques pour en améliorer l’efficience. C’est ainsi déjà la 5e génération du système eDrive qui est proposé dans l’i5.

Propulsion de 340 ch ou transmission intégrale de 601 ch

Comme pour la BMW i4, la i5 sera d’abord déclinée en deux versions : une sportive et une privilégiant l’autonomie. Les deux déclinaisons partageront la même batterie d’une capacité nette de 81,2 kWh.

BMW i5 eDrive 40 // Source : BMW

La BMW i5 eDrive40 est une version propulsion avec un seul moteur à l’arrière. Cette motorisation est annoncée avec une puissance pouvant atteindre jusqu’à 250 kW (340 ch) en mode Boost pour un couple maximal de 430 Nm. La voiture peut réaliser le 0 à 100 km/h en 6 secondes. Un résultat qui est sensiblement inférieur à celui de la i4 eDrive 40, la faute certainement à un poids supérieur du véhicule (2 130 kg). Il en va de même sur l’autonomie annoncée entre 477 et 582 km (wltp).

La déclinaison sportive i5 M60 xDrive est une version à transmission intégrale. Elle offre jusqu’à 442 kW de puissance (601 ch) pour un couple maximal de 820 Nm. BMW ne propose pas, comme Tesla, une version de plus de 1 000 ch (Model S Plaid) pour épater la galerie. Elle peut abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, ce qui l’approche des performances de la Model S Dual Motor, qui le fait en 3,2 secondes. Pour l’autonomie, la motorisation la plus sportive se contentera d’afficher entre 455 et 516 km (wltp). Un résultat inférieur aux 634 km promis pour la Tesla Model S.

En version sportive – BMW i5 M60 xDrive // Source : BMW

Pour la recharge à domicile, la BMW i5 dispose de série d’un chargeur embarqué de 11 kW ou d’une version à 22 kW en option. Sur les longs trajets, la charge rapide peut atteindre jusqu’à 205 kW, pour un 10 à 80 % récupérés en 30 minutes environ. La nouveauté, c’est que l’i5 est le premier modèle BMW à être compatible Plug & Charge, pour ne plus avoir à chercher des badges de recharge.

Une meilleure gestion de l’énergie

Avec cette nouvelle génération, BMW indique avoir amélioré la récupération d’énergie du freinage régénératif. C’est un petit plus pour ceux qui aiment jouer le jeu de la conduite éco — cela fait toujours quelques kilomètres d’autonomie supplémentaires.

La pompe à chaleur, qui centralise le chauffage et le refroidissement de l’habitacle, du système de propulsion et de la batterie haute tension, joue aussi ce rôle de chasse au gaspillage d’énergie.

La grande berline a de l’allure // Source : BMW

Enfin, pour encore augmenter l’autonomie de quelques précieux kilomètres, la BMW i5 dispose de la fonction MAX RANGE. Elle permet de gagner jusqu’à 25 % d’autonomie supplémentaire en limitant la puissance, la vitesse et quelques fonctions de confort.

Du cuir végan et des jeux, cela ne vous rappelle personne ?

Parmi les nouveautés du modèle, BMW annonce que la BMW i5 est le premier modèle à intégrer un intérieur entièrement végan de série. La marque est un peu en retard par rapport à certains de ses concurrents premium sur le sujet, mais c’est une petite révolution chez BMW.

Intérieur BMW i5 // Source : BMW

BMW a également retravaillé son logiciel interne pour améliorer l’expérience utilisateur et l’aspect divertissement à bord. Le streaming vidéo est possible sur l’écran de contrôle, tout comme des jeux vidéo embarqués. Lorsque le véhicule est à l’arrêt (en recharge par exemple), conducteurs et passagers peuvent jouer à des jeux de la plateforme AirConsole pour passer le temps.

Un tarif à partir de 76 200 €

La BMW n’a pas le même niveau de performances et d’autonomie que Tesla, mais elle offre un bon confort. Cela pourra être intéressant à mettre en perspective avec les prix :

i5 eDrive40 à partir de 76 200 €

i5 M60 xDrive à partir de 107 500 €

La BMW i5 aura aussi en face d’elle d’autres concurrentes allemandes comme la future Volkswagen ID.7 ou la Mercedes EQE.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !