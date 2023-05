[Deal du jour] Le Rider 5000 est l’un des meilleurs scooters électriques équivalents 125 cm³. Son look élégant, inspiré de la Vespa, et ses bonnes performances en font une référence en deux-roues électrique. Idéal en ville, il est en ce moment 300 € moins cher.

C’est quoi, la promotion sur ce scooter électrique ?

Le site français Go2roues propose une remise de 300 € sur le scooter Rider 5000W, qui voit son prix passer de 4 999 € à 4 699 €. La baisse de prix est valable sur tous les coloris.

C’est quoi, le Rider 5000 ?

Le Rider 5000 est disponible en plusieurs coloris : turquoise, beige, noir mat et noir brillant ainsi qu’un rouge du plus bel effet, qui s’accommode parfaitement avec le design hérité de la Vespa de Piaggio. En dehors du feu avant et des LED, qui ne sont pas spécialement harmonisés avec l’avant du scooter, le look du Rider 5000 est un sans faute. Il est accessible avec un permis B et une formation pratique de sept heures, ou avec le permis A. Le Rider 5000 est un scooter bien proportionné. Fiable et robuste, il profite d’une bonne tenue de route et apporte la sécurité et le confort guidon en main. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre guide des meilleurs scooters électriques en 2023, pour le comparer à d’autres modèles.

Son gabarit est adapté à toutes les tailles, et la large selle ainsi que les deux repose-pieds amovibles permettent d’accueillir un passager. Sur les routes ou les rues cabossées, les amortisseurs hydrauliques se chargent d’encaisser la plupart des chocs. Le moteur offre des accélérations fluides, si toutefois vous évitez les coups d’accélérateur trop francs, et s’accompagne d’un freinage à disque couplé qui permet de réduire les distances de freinage. La conduite est souple et douce, parfaite pour la ville. Notez la présence d’une marche arrière, utile pour se garer.

À ce prix, le scooter Rider 5000 est-il une bonne affaire ?

300 € de réduction, c’est une bonne affaire pour qui recherche un deux-roues efficace et un moyen de locomotion écologique pour les déplacements quotidiens. Le Rider 5000 est équipé d’un moteur 5.2 kW, équivalant à un 125 cm³, pour des vitesses jusqu’à 95 km/h, et peut rapidement atteindre les 50 km/h.

Sa batterie d’une capacité de 3.75 kWh, ou 72V / 52 Ah, promet 50 km d’autonomie à pleine vitesse. Dans le cas d’un usage en ville avec des vitesses modérées, l’autonomie peut dépasser les 80 km, soit pour la plupart des usagers, bien plus qu’un trajet aller-retour. La batterie est amovible et peut se recharger sur une prise 220 V classique, en un peu plus de 5 heures. Attention tout de même à son poids de 18 kg, rapidement handicapant si vous devez monter plusieurs étages. Le Rider 5000 est doté d’un port de charge externe, pour recharger la batterie en la laissant sur le scooter. Notez qu’elle possède une durée de vie de 50 000 km, avant de voir sa performance diminuer.

Le Rider 5000 est garanti 2 ans, pièces et main-d’œuvre, et est éligible au bonus de l’État de 900 € maximum et à la prime de 1 500 € offerte par la Région, si vous passez par votre entreprise ou que vous êtes auto-entrepreneur.

Pour aller plus loin avec les deux-roues

👉 Notre test du scooter électrique Rider 5000

👉 On a passé un an en scooter électrique

👉 Notre guide des meilleurs scooters électriques équivalent 125cc

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.