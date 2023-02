Après avoir facilité la prise de rendez-vous chez les garagistes, Vroomly s’attaque à un nouveau segment de l’entretien automobile : le pneu. Son objectif, simplifier la vie des automobilistes en permettant d’acheter et de faire poser facilement vos nouveaux pneumatiques.

Lancé en 2018, Vroomly se présente au premier abord comme un comparateur de garagistes. Un outil qui permet, en quelques clics, de trouver un professionnel de l’entretien automobile près de chez vous, et de comparer les tarifs des prestations offertes afin de trouver le meilleur prix possible.

Aujourd’hui, Vroomly continue sa croissance avec une nouvelle corde à son arc : Vroomly Tyre. Un service annexe à son comparateur de garage qui a pour vocation de faciliter le processus de remplacement des pneumatiques, de l’achat à la pose par un professionnel qualifié.

Qu’est-ce que Vroomly Tyre, le nouveau service de Vroomly ?

Cela ne vous étonnera pas, de plus en plus d’automobilistes délaissent les garages au profit d’internet pour acheter leurs pneus. Une évolution qui a de multiples causes, entre besoin d’économiser et méfiance à l’égard des professionnels de l’entretien automobile. Pour répondre à cette nouvelle tendance, et compléter son offre de service déjà bien achalandée, Vroomly a donc décidé de s’emparer du sujet. C’est ainsi qu’est né Vroomly Tyre, un service entièrement dédié à l’achat et l’installation de pneus.

Vroomly Tyre propose plus de 50 000 références de pneus dans 300 marques différentes // Source : Vroomly

Vroomly Tyre reprend, dans les grandes lignes, la formule déjà utilisée par la plateforme principale, à savoir un comparateur. En quelques clics, vous pourrez ainsi découvrir et comparer une ribambelle de pneus compatibles avec votre véhicule. Et, avec plus de 50 000 références issues de 300 marques différentes, il y a de grandes chances que vous trouviez le modèle qui vous convient au prix qui vous convient.

Vroomly Tyre : comment fonctionne le nouveau service de Vroomly ?

Vroomly Tyre, comme c’était déjà le cas de Vroomly, mise sur la simplicité et la facilité d’utilisation grâce à une expérience utilisateur qui va droit au but. De la recherche du pneu idéal à la pose chez un professionnel, tout est simple et fluide :

Recherche : en arrivant sur le service, la première chose qui vous est demandée est de rentrer les caractéristiques du pneu que vous recherchez (largeur, hauteur, diamètre, charge et vitesse). Après validation, vous obtiendrez la liste des modèles disponibles, et pourrez les trier par marque ou par prix. Chaque pneu proposé dispose d’une fiche détaillée (efficacité énergétique, bruit de roulement, adhérence sur sol mouillé, etc) pour vous aider à faire un choix éclairé ;

Achat et livraison : une fois la référence idéale trouvée, c’est Vroomly qui prend le relais afin de planifier la livraison et l’installation. En renseignant le modèle de votre voiture, ainsi que votre adresse, le service vous proposera une liste de garages situés à proximité de chez vous. À vous de choisir le garage le plus proche, le moins cher ou celui qui est disponible le plus rapidement en vous référant aux avis proposés par le service. Après avoir choisi le garage ainsi qu’un créneau pour la pose, il ne vous reste plus qu’à payer vos pneus et la main d’œuvre pour qu’ils soient envoyés au garage choisi avec un délai de deux jours maximum ;

Vroomly dispose de près de 5 000 garagistes partenaires répartis sur le territoire français. // Source : Vroomly

Pose : le jour J, il vous suffit de vous rendre chez le garagiste choisi précédemment pour que vos nouveaux pneus soient installés, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit, puisque tout a été réglé en amont.

Un service pratique pour les usagers, mais aussi pour les garagistes

Comme vous avez pu le constater, Vroomly Tyre facilite grandement le processus de changement de pneus côté automobilistes. Il bénéficie aussi de l’aura de confiance apportée par Vroomly avec sa charte. Vroomly a eu la bonne idée d’établir une charte à laquelle doivent adhérer tous les garagistes qui rejoignent son comparateur. Transparence, qualité des pièces et tarification limpide sont quelques-uns des engagements qui y sont inscrits, et permettent de garantir la qualité des services offerts.

Avant de payer, vous pouvez obtenir le détail des prestations proposées par le garagiste séletionné. // Source : Vroomly

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que ce service est aussi extrêmement pratique pour les garagistes. Outre le fait que le service permet d’augmenter la prise de rendez-vous en atelier, Vroomly a aussi décidé de ne pas prélever de commission sur ces derniers. L’intégralité des frais de main d’œuvre et autres prestations reviennent donc aux garagistes, pour les aider à développer et à pérenniser leur activité. Une spécificité de Vroomly Tyre, la plateforme prélevant une commission sur les interventions réservées via Vroomly.

