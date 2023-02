Les deux constructeurs électriques ont adopté une posture discutable vis-à-vis de leurs concurrents. Face à l’urgence climatique, les deux jeunes marques semblent vouloir faire la leçon aux constructeurs historiques.

Pour limiter son impact sur le réchauffement climatique, l’industrie automobile doit entamer d’importants changements. La partie la plus visible pour le grand public concerne l’électrification des voitures, mais l’ensemble du processus de production doit également être complètement repensé. Si beaucoup de grands groupes automobiles ont déjà initié cette nouvelle stratégie pour atteindre une neutralité carbone, d’autres constructeurs repoussent l’échéance. Dans ce contexte, Rivian et Polestar se sont associés au cabinet de conseil en gestion Keaney, pour inciter les constructeurs à agir au travers d’une feuille de route à appliquer.

Que Tesla se positionne en redresseur de tort sur les questions écologiques, c’est légitime, mais que deux nouveaux entrants sur le marché automobile le fassent, c’est assez culotté, et cela risque de faire grincer des dents. La directrice du développement durable chez Polestar, Fredrika Klarén, a commenté la démarche ainsi : « Les constructeurs automobiles suivent peut-être des chemins différents en matière de stratégie de marque, de design et de commercialisation. D’ailleurs, certains n’admettent toujours pas que l’avenir est électrique. Selon moi, c’est une responsabilité partagée, tout autant que la crise climatique. Et nous devons regarder au-delà des pots d’échappement. »

« Pas une année à perdre »

Le rapport édité par Keaney précise que « le chemin pour limiter de 1,5 degré le réchauffement climatique pour l’industrie automobile est serré » et qu’il n’y a « pas une année à perdre ». Le rapport liste également une série de mesures à prendre immédiatement, pour l’appliquer durant la prochaine décennie.

Dans l’idéal, il faudrait combiner les 3 axes en même temps :

Passer l’ensemble du parc automobile mondial à l’électrique ;

Alimenter l’ensemble de ce parc automobile avec des énergies non-fossiles ;

Avancer sur la question de la fabrication durable et son intégration dans la chaîne de production.

Le rapport n’est pas faux dans son analyse, quoique naïf, mais il enfonce surtout des portes ouvertes. Il y a longtemps que la majorité des groupes automobiles ont pris en compte les informations présentées et qu’ils agissent dans ce sens à marche forcée. C’est le cas du groupe BMW qui nous avait présenté tous les jalons de leur transformation à venir. Les groupes Volkswagen, Renault, Stellantis, Tesla, BYD et bien d’autres ont déjà commencé à agir pour transformer l’industrie automobile historique, pour prendre ce virage à la fois serré et rapide. Le futur passeport pour batterie est, par exemple, un élément de coopération avançant déjà concrètement sur ces problématiques.

Production véhicules électriques groupe Volkswagen // Source : groupe Volkswagen

D’ailleurs, les constructeurs ne sont pas les seuls à organiser la mutation de l’industrie automobile, tous les fournisseurs de pièces et prestataires sont surveillés de près pour atteindre la neutralité carbone attendue pour le secteur.

Une position étrange, venant de constructeurs de voitures électriques premium à faible volume

Rivian a réussi à produire un peu moins de 25 000 véhicules en 2022, Polestar aurait atteint son objectif de 50 000 unités. Ce qui donne une production cumulée de 75 000 voitures électriques, un chiffre à peine supérieur au volume des ventes du Volkswagen ID.4 uniquement en Europe. Autant dire que ces deux constructeurs n’ont ni le poids, ni la stature nécessaire pour réellement imposer leur vision à des groupes qui gèrent des productions de plusieurs millions de véhicules par an.

Surtout que les deux marques se concentrent seulement sur des véhicules assez premium pour le moment et sur des marchés très limités. Il est aussi plus simple d’agir quand on a un nombre restreint de sites de production et de fournisseurs. Il serait même plutôt scandaleux que des jeunes constructeurs n’aient pas déjà intégrés toutes ces démarches de neutralité carbone.

Polestar 2 // Source : Polestar

Si Polestar est assez solide, Rivian va probablement être invité à balayer devant sa porte et à commencer par assurer son avenir financier, avant de vouloir donner des leçons aux autres constructeurs automobiles.

La démarche initiale est surement louable, mais elle semble particulièrement maladroite. Elle laisse à penser que l’industrie automobile n’a pas avancé sur la question, alors même que des marques chinoises comme BYD ont pris des engagements bien plus poussés que ce qu’annoncent Rivian et Polestar au travers de la feuille de route établie.

On peut cependant voir dans la démarche une forme de tentative d’inviter les constructeurs à s’unir plutôt qu’à se diviser. Une main tendue pour agir ensemble, initiée par Rivian et Polestar : « Ce rapport souligne clairement l’importance d’agir ensemble et maintenant. Le coût de l’inaction est indéniable. Mais il existe également des opportunités financières pour les innovateurs qui trouveront une réponse aux défis auxquels nous sommes confrontés », comme l’a précisé la Directrice du développement durable chez Polestar. Sauf qu’encore une fois, la démarche semble particulièrement maladroite de procéder ainsi.

