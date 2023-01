Le 3 janvier 2023, au sud de San Francisco, une Tesla Model Y qui a dévalé une falaise de 75 mètres s’est immobilisée sans faire de blessés.

C’est au Sud de San Francisco que l’accident, puis le miracle, se sont produits. Dans le Devil’s Slide, colline face au Pacifique, un homme employé de la Croix Rouge américaine nommé Dharmesh Patel conduisait le 3 janvier 2023 une Tesla Model Y. Sa femme et ses deux enfants étaient à bord. Pour les passagers, difficile d’imaginer ce qui allait se produire quelques secondes plus tard, dans un tournant face à la mer. Pour le pilote de la voiture, tout était clair : un apparent suicide maquillé en accident et transformé en homicide, dans lequel il souhaitait a priori embarquer toute sa famille.

La voiture s’est déportée de la route derrière les barrières de sécurité et a dévalé la pente vers l’océan. Après une chute de 75 mètres, le véhicule s’est immobilisé. Les secours ont pu être prévenus et sont arrivés sur le lieu du drame, pour constater les dégâts : une Tesla Model Y complètement détruite, gisant au pied de la falaise et qui, par chance, n’avait pas sombré dans la mer, protégée par une barrière de roche.

Mais la suite, racontée par le sauveteur Brock Sommerset, est peut-être ce qui confirme le mieux les excellentes notes de sûreté automobiles reçues par les véhicules de la firme d’Elon Musk. La voiture en lambeau a sauvé ses occupants. Ni le père, ni sa femme, ni leurs enfants ne sont décédés dans l’accident. Après une visite à l’hôpital, les médecins ont confirmé que la famille ne souffrait d’aucune blessure grave, d’après le média spécialisé Electrek. Le sauveteur a affirmé qu’il considérait l’achat d’une Tesla. Le père sera reçu par la police directement après sa sortie de l’hôpital pour être entendu sur son geste criminel.

Le crash vu de la route // Source : Brock Sommerset sur Twitter

La Tesla Model Y a survolé les crash tests

La Tesla Model Y est devenue dès sa sortie une référence en termes de sécurité routière. Les probabilités d’un accident grave sont au plus faible pour les organismes de sécurité américains et l’analyse a été confirmée par le crash test européen Euro NCAP. La Model Y a passé toutes les étapes du test avec brio, survolant la masse des constructeurs historiques. Ce fait-divers californien qui aurait pu tourner au drame confirme que ces données ne sont pas que des scores abstraits — un compte Twitter s’est d’ailleurs amusé à répertorier les accidents impressionnants impliquant des Tesla et desquels les protagonistes se sont sortis indemnes.

De quoi contrebalancer l’effet loupe des polémiques autour des accidents de Tesla, amplifiés par les frasques d’Elon Musk et les balbutiements de la conduite autonome ou assistée.