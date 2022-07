Plusieurs jeunes constructeurs de voitures électriques veulent dompter le Soleil pour assurer l’autonomie de leurs véhicules. Pour un peu plus de 25 000 €, Sono Motors souhaite à sa manière révolutionner le marché avec la Sion.

L’entreprise allemande Sono Motors a dévoilé le 25 juillet 2022 la version définitive, prête à entrer en production, de son premier véhicule électrique partiellement rechargeable grâce à l’énergie solaire. La Sion veut être le premier Solar Electric Vehicle (SEV) abordable à intégrer le marché dès 2023.

Cette nouveauté ne va pas concourir dans la catégorie de la plus belle voiture de l’année, ni même de celle offrant le design le plus efficient, comme pour la Lightyear 0. Non, la Sion se positionne comme un véhicule de masse utilisant l’énergie solaire comme source d’alimentation possible pour la mobilité. C’est donc sur son aspect technique, pratique et abordable que l’on va s’intéresser à cette nouveauté.

Une carrosserie recouverte de 456 cellules solaires

La Sion vise l’autosuffisance sur les courts trajets du quotidien, en offrant en moyenne jusqu’à 112 km d’autonomie par semaine grâce à ses capteurs solaires. Sa carrosserie est recouverte de cellules en silicium monocristallin sur le capot, les ailes, les côtés, le toit et l’arrière du véhicule. Cette technologie de cellules solaires doit permettre de recharger le véhicule même sous un ciel nuageux. Dans les meilleures conditions d’ensoleillement, le Soleil pourrait offrir jusqu’à 245 km d’autonomie hebdomadaire pour cette Sion.

Recharge selon l’ensoleillement de la Sion. // Source : Sono Motors

Les 456 cellules réparties sur toute la carrosserie sont recouvertes d’un polymère résistant pour éviter toute dégradation prématurée des cellules par la météo, et les affres de la circulation ou du stationnement.

Différentes couches de la carrosserie de la Sion. // Source : Sono Motors

Et pour le reste des caractéristiques du modèle ?

La Sion est un véhicule de 4,47 m de long, ce qui correspond au gabarit d’un Kia Niro, pour donner un élément de comparaison. Le coffre offre jusqu’à 650 litres de capacité. C’est un véhicule qui est prévu pour les usages quotidiens d’une famille. Les cellules solaires ne semblent pas trop peser sur la masse du véhicule, son poids est de 1 730 kg.

Sono Motors propose sur son modèle une motorisation électrique de 120 kW (163 ch) avec un couple maximum de 270 Nm. Le tout donne un 0 à 100 km/h plutôt timide en 9 secondes. La voiture est par contre bridée à une vitesse maximale de 140 km/h.

Sono Motors Sion sur la route. // Source : Sono Motors

La Sion embarque une batterie LFP de 54 kWh, qui doit offrir jusqu’à 305 km d’autonomie wltp. En dehors de l’énergie solaire, la Sion accepte jusqu’à 11 kW de charge en courant alternatif et jusqu’à 75 kW en courant continu.

L’intérieur de la Sion semble assez sobre, apportant une pointe d’originalité sur la planche de bord avec une touche de verdure. Les matériaux paraissent assez basiques, mais pour le tarif proposé, ce n’est pas forcément surprenant. On peut quand même observer un écran central de 10 pouces et un autre pour les commandes de conduite. La voiture de Sono Motors est pensée pour pouvoir être utilisée en car sharing (voiture en libre-service), et pour le covoiturage, au travers de son application.

Intérieur de la Sion. // Source : Sono Motors

Tarif et perspectives

Le prix de vente de la Sion est estimé aujourd’hui à seulement 25 126 euros. Avec sa charge solaire, elle devrait offrir un coût total de possession parmi les plus faibles des voitures de ce gabarit.

La marque a indiqué avoir déjà enregistré plus de 19 000 réservations avec acompte de 2 225 €. D’ici à 7 ans, Sono Motors estime qu’il aura produit plus de 250 000 exemplaires de sa Sion.

La marque prévoit également d’équiper d’autres véhicules avec ses solutions solaires. Sono Motors a aussi présenté son kit solaire pour autobus lors de cette présentation du 25 juillet 2022.