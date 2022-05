SpaceX lance une offre Starlink pour les caravanes et en profite pour augmenter le forfait. La formule s’avère surtout intéressante pour les contrées les plus reculées, hors réseau. Mais en France, les zones totalement blanches sont de plus en plus rares en métropole.

Pour celles et ceux qui désirent tracer la route tout en ayant un accès à Internet, SpaceX a une nouvelle formule à vendre : « Starlink pour les VR ». L’entreprise américaine vient d’annoncer l’arrivée d’un service optionnel pour les propriétaires de caravanes et de camping-cars, pour leur permettre de surfer sur le net où qu’ils se trouvent.

« Le service Starlink pour les caravanes peut être utilisé partout où Starlink fournit un service et est idéal pour le camping et d’autres activités dans des endroits ruraux ou éloignés où l’accès à l’internet n’est pas fiable ou complètement indisponible », écrit SpaceX sur Twitter le 23 mai 2022. Le coût de l’abonnement est majoré de 25 euros par mois, par rapport à l’offre de base.

Si un tel service vous intéresse, comptez donc :

634 euros pour le matériel ;

71 euros de livraison et de manutention ;

124 euros par mois d’abonnement (99 euros pour le service de base).

Il était sur la route toute la sainte journée, et le soir sur Internet. // Source : Starlink

Attention : le service proposé par Starlink n’est pas disponible partout dans le monde. Il dépend du degré de territoire de l’offre d’accès à Internet par satellite que met en place SpaceX, qui aujourd’hui cible essentiellement les États-Unis (avec encore beaucoup de zones mal ou pas desservies), la moitié du sud du Canada et une bonne partie de l’Europe.

Starlink pour les caravanes n’est pas adapté pour un usage en mobilité : il est conçu pour une utilisation lorsque le véhicule est à l’arrêt, avec l’antenne parabolique déployée à l’extérieur afin d’avoir une vue directe avec les satellites en orbite autour de la Terre. Rouler avec l’antenne arrimée sur le toit pourrait l’endommager et poser des problèmes de stabilité pour le signal.

On sait que SpaceX désire atteindre un niveau de fiabilité suffisant pour être capable de délivrer un service y compris en mouvement — dans des camions, des trains, des bateaux ou même des avions. Il existe d’ailleurs des tests en cours dans des vols intérieurs aux États-Unis afin de fournir un accès en Wi-Fi pour les passagers — ou du moins, venir concurrencer les offres actuelles.

Une offre pertinente en France ?

La formule proposée par SpaceX vient dans un secteur déjà occupé par des routeurs et des abonnements taillés pour l’itinérance, généralement à condition de capter de la 4G ou de la 5G. Dans le cas de la France, selon des chiffres du 30 juin 2021 fournis par le régulateur des télécoms, les quatre opérateurs fournissent un taux de couverture du territoire entre 91 et 94 %.

L’intérêt de Starlink pour les caravanes apparait de ce fait relativement modéré dans le cas de la France, compte tenu du très haut degré de couverture du territoire qui existe déjà. On pourrait dire qu’il suffit d’avoir un smartphone avec un bon forfait avec assez de gigaoctets pour voir venir, d’activer le mode modem pour faire profiter tous les occupants de la caravane, et le tour est joué.

C’est sans doute dans les lieux les plus reculés que le Starlink pour les caravanes se montrera vraiment décisif, ou dans le cas de road trips hors de France, dans des lieux qui n’ont pas encore un aussi haut degré de couverture qu’en métropole — il faut noter par ailleurs que le taux des opérateurs aujourd’hui est amené à croitre encore, pour tendre vers les 100 %.

Pour que Starlink se démarque véritablement d’un accès Internet en 4G et 5G, le fournisseur d’accès à Internet va devoir assurer une connexion non seulement très stable, mais aussi la plus étendue et la plus performante possible. Or Starlink est encore un service jeune et le service prévient justement qu’il pourrait y avoir parfois quelques déconvenues.