C’est l’événement qui agite la planète foot : Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid ? On lit tout et son contraire depuis des semaines (pour ne pas dire deux ans), quitte à ne plus rien à y comprendre. Si vous faites partie des fans du footballeur, le mieux est de se limiter aux sources officielles et d’activer quelques options, sur le web.

« Accord entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain » ou « départ de Kylian Mbappé au Real Madrid » ? Depuis quasiment deux ans, on lit tout et n’importe quoi sur le futur de Kylian Mbappé. L’international français, dont le contrat actuel se termine le 30 juin, est l’objet de centaines de rumeurs. Personne ne dit la même chose, personne ne semble avoir la moindre information et, surtout, tous les faux scoops publiés en ligne deviennent viraux, avant d’être contredits par d’autres le lendemain (la tendance était au départ le 19 mai, elle est à la prolongation le 20 mai…) La situation contractuelle de Kylian Mbappé a tout d’un fiasco médiatique et, malgré tout, semble continuer d’intéresser.

Kylian Mbappé l’a promis : sa décision sera connue « très bientôt », avant le rassemblement de l’équipe de France le 28 mai prochain. Selon RMC Sport et plusieurs médias français, l’annonce devrait avoir lieu le week-end du 21 mai.

Les alertes sur son Twitter, la meilleure technique

Voilà notre conseil : arrêtez de lire ce qui se dit sur les réseaux sociaux.

L’été dernier déjà, tout laissait penser que Kylian Mbappé allait partir au Real Madrid et que le PSG allait le laisser partir. La plupart des articles étaient faux, les réseaux sociaux s’étaient emballés pour rien.

Si ce sujet vous tient vraiment à cœur (« Mbappé » est en tendance Twitter quasiment tous les jours depuis le 15 mai), alors mieux vaut arrêter de lire les rumeurs jusqu’au dénouement. La réalité est qu’il est peu probable qu’un média obtienne l’information en avant-première ; Kylian Mbappé et son entourage semblent parfaitement contrôler la communication, tandis que les deux clubs entretiennent le doute.

En revanche, ce qui nous semble le plus probable est que Kylian Mbappé soit lui-même le maître de sa communication. Si l’éventualité qu’un communiqué de presse du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid existe, il est probable que la famille Mbappé souhaite contrôler jusqu’au bout sa communication.

Du coup, la solution la plus simple nous semble d’installer Twitter, de s’abonner à @KMbappe et d’activer la cloche, pour recevoir des notifications à chacun de ses tweets. Il est possible que sa décision soit publiée ici en premier, un peu comme Zlatan en 2016. Quand Mbappé tweetera, vous recevrez une notification (et probablement des dizaines d’autres ensuite, y compris des messages de bonheur de vos amis parisiens ou madrilènes, ou de dépression).

Voici comment activer les alertes sur le Twitter de Mbappé. // Source : Numerama

Quelles autres sources suivre ?

Il y a peu de véritables sources officielles sur Kylian Mbappé, à part les deux clubs susceptibles de s’engager avec lui dans les prochaines heures. Vous pouvez activer la cloche avec @PSG_inside et @RealMadrid, mais il semble probable que Mbappé retweete quoi qu’il arrive leurs communications (ces comptes tweetent aussi beaucoup, vous risquez d’en avoir marre). Autre compte à suivre, même si on imagine mal l’information d’abord arriver ici, celui de Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, qui a récemment démenti une information du Parisien selon laquelle son fils s’était réengagé avec le PSG.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

Quand l’annonce tombera-t-elle ?

À cette question, le mieux est d’être honnête : nous n’en avons aucune idée. L’équipe de France se rassemble le 28 mai et Kylian Mbappé a dit qu’il parlera avant, ce qui veut donc dire que sa décision est imminente. Comme les médias français parlent d’une annonce ce week-end, il est possible qu’elle intervienne autour de son dernier match avec le PSG le samedi 21 mai.

Bref, encore une fois, le mieux est d’attendre. Autre hypothèse évoquée dans la presse : une annonce dans Telefoot, dimanche à 11 heures sur TF1 (qui risque de faire une sacrée audience). Ce feuilleton digne de Secret Story est en train d’agacer tout le monde (en plus, il y a de l’orage), mais, normalement, il devrait bientôt prendre fin.