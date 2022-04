Un bon PC portable gamer à 500 euros de moins, ça ne se refuse pas

[Le deal du jour] Besoin d’un PC portable gamer sérieux sans (trop) se ruiner ? Vous pourriez vous laisser tenter par cet intéressant HP Omen, soldé de 30 % chez Cdiscount.

Derrière sa dénomination complexe, le PC portable HP OMEN 15-en1037nf cache de solides composants permettant de jouer aux jeux vidéo (ou de travailler ou surfer sur le web) de manière fluide en full HD. Normalement facturé 1 699,99 euros, il est actuellement à 1 199,99 euros chez Cdiscount, soit une solide réduction de 30 %.

Difficile de faire mieux, notamment dans un contexte où il est très difficile de trouver des cartes graphiques pour PC de bureau. Et si ce modèle ne vous intéresse pas, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparatif des meilleurs PC portables en 2022, où se trouvent bien d’autres marques.

HP Omen 15-en1037nf // Source : HP

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du HP Omen 15-en1037nf ?

Propulsé par Windows 10 (et non Windows 11, ce qui pourrait être un argument pour certains utilisateurs, tant Windows 11 manque encore de maturité), le HP Omen 15-en1037nf propose, comme son nom l’indique un écran de 15,6 pouces doté d’une classique résolution full HD (1920×1080 pixels). Ce dernier est garanti anti-éblouissement et propose une fréquence de 144 Hz. Bref, des caractéristiques idéales pour du jeu vidéo ou une utilisation plus classique.

D’autant qu’à l’intérieur, les composants ne sont pas en reste. La mémoire vive aussi bien que la mémoire de stockage (assurée par un un SSD M.2 de 512 Go), mais aussi le processeur et la carte graphique récente de chez Nvidia feront tourner les titres les plus gourmandes, sans accros et avec de faibles temps de chargement. Enfin, côté batterie le constructeur annonce 9h d’autonomie maximum. Avec son poids d’environ 2,5 kg, il s’agit d’un appareil tout à fait transportable.

Quelles options et quels avantages chez Cdiscount ?

Pour ceux qui ne pourraient pas payer d’un coup ce PC portable, Cdiscount propose de payer 4 fois 307 euros sur plusieurs mois (ce qui augmente donc très légèrement la facture). Des garanties facultatives autour des 150 euros permettent également de se prémunir en cas de panne, de casse ou de vol. Enfin, le site propose la reprise de votre ancien matériel ou encore la livraison gratuite.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.