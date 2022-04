La future barre de son de Sonos aurait un talent caché

Sonos s’apprête à dévoiler un nouveau produit. Il s’agirait d’une barre de son très abordable qui pourrait aussi servir d’enceinte surround pour une installation 5.1 haut de gamme optimisée pour le Dolby Atmos.

Tous les ans, Sonos alimente son catalogue de produits audio. Selon une indiscrétion signée The Verge (qui a dévoilé des nouveautés Sonos avant l’heure à plusieurs reprises), l’entreprise devrait bientôt présenter une nouvelle barre de son. Dans la gamme, elle se situerait tout en bas, en-dessous de la Beam deuxième génération (499 €) et de la Arc (999 €). Elle coûterait aux alentours des 249 $ (soit 230 €, mais il faudra sans doute à payer un peu plus cher) pour un lancement le 7 juin.

Avec cette barre de son plus abordable, Sonos viserait celles et ceux qui aimeraient améliorer les prestations acoustiques de leur équipement sans nécessairement se ruiner. Il y aurait logiquement des sacrifices à faire au niveau des formats audio compatibles, comme le Dolby Atmos de la Beam et de la Arc. La connectique serait aussi simplifiée puisqu’il faudrait relier son téléviseur à un port optique, sans option HDMI.

Nouvelle barre de son Sonos // Source : The Verge

Deux barres > Une barre

La nouvelle barre de son Sonos s’inscrirait pleinement dans la philosophie de la marque, qui consiste à proposer du choix en matière de configuration. Ainsi, elle pourrait être associée à des enceintes satellites — comme les Sonos One — et à un caisson de basse pour devenir un vrai kit 5.1 en passant par l’application dédiée.

The Verge mentionne une autre fonctionnalité susceptible d’intéresser celles et ceux qui possèderaient déjà une barre de son Sonos. « Sonos envisage que beaucoup de clients associeront deux nouvelles barres pour constituer une paire d’enceintes satellites pour la Sonos Arc », indique le média. Dans cette configuration, la barre pourrait être utilisée à la verticale, avec certains haut-parleurs orientés vers le plafond pour améliorer la restitution des contenus en Dolby Atmos (qui ont besoin des effets en hauteur pour garantir une meilleure immersion). Si possible, Numerama testera cette configuration pour voir si elle est pertinente ou non.

La gamme de barres de son commercialisée par Sonos prendrait alors cette forme :

Nouvelle barre Beam (2) Arc Nombre de haut-parleurs Nouvelle barre NC Beam (2) 5 Arc 11 Dolby Atmos Nouvelle barre ❌ Beam (2) ✅ Arc ✅ Microphone Nouvelle barre ❌ Beam (2) ✅ Arc ✅ Modularité Nouvelle barre ✅ Beam (2) ✅ Arc ✅ HDMI Nouvelle barre ❌ Beam (2) ✅ Arc ✅ Prix Nouvelle barre 250 $ (230 €) Beam (2) 499 € Arc 999 €

Grâce à des rendus 3D jugés crédibles, on peut apprécier le supposé design de cette barre de son qui pourrait être officialisée le 25 mai — selon un article de What HiFi datant du 14 mai. Avec moins de haut-parleurs embarqués, elle serait plus petite que la Beam (55 centimètres de largeur, contre 65,1 centimètres). Elle ressemblerait d’ailleurs à une Beam, mais couchée.