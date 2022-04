[Deal du jour] Les réductions sur les produits Apple sont aussi rares que modérées. Quand il y en a, il ne faut pas hésiter à foncer. Si l’iPhone 13 mini vous fait de l’œil, le moment est venu d’aller faire un tour du côté de chez Cdiscount.

Si vous ne voulez pas d’un smartphone Android et que vous êtes à la recherche d’un iPhone compact, voilà probablement votre meilleure solution : l’iPhone 13 mini. Cdiscount propose actuellement une réduction sur le terminal d’Apple (noté 8/10 dans nos colonnes), ce qui pourrait vous intéresser. Au lieu des 809 euros normalement pratiqués, l’iPhone 13 mini tombe à 759 ou 711 euros en fonction des couleurs. On ne parle pas de réductions de 30, 40 ou même 50 %, mais il difficile de trouver mieux quand on parle d’Apple, une marque quasiment jamais soldée. D’autant que cette mouture disponible depuis la fin de l’année dernière est très convaincante.

L’iPhone 13 mini d’Apple. // Source : Numerama/Louise Audry

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 13 mini ?

Comme son nom l’indique, l’iPhone 13 mini propose un gabarit pensé pour ne pas prendre trop de place. Il dispose ainsi d’un écran de 5,4 pouces et s’avère résistant à l’eau et à la poussière. Compatible 5G, le terminal embarque 128 Go d’espace de stockage. Doté d’une meilleure autonomie, d’une meilleure qualité photo et d’une encoche plus petite que sur le modèle précédent, le terminal se montre convaincant et devrait satisfaire la vaste majorité des utilisateurs.

Quels coloris et quels prix chez Cdiscount ?

Si vous souhaitez votre iPhone 13 mini en noir, rose, ou rouge, il vous en coûtera 759 euros. Si vous n’avez rien contre le blanc, vert ou bleu, vous pourrez vous en sortir pour 711 euros.

Quels services propose Cdiscount ?

Avec son prix malgré tout onéreux, cet iPhone 13 mini peut être payé en quatre fois avec un léger surcoût de quelques euros. Des garanties facultatives Casse + vol (89,99 euros pour un an) et casse (74,99 euros pour un an) sont de la partie. La livraison en point retrait est gratuite, mais si vous souhaitez une livraison à domicile, il vous faudra débourser entre 5 et 10 euros ou bien souscrire à l’abonnement Cdiscount à volonté (29 euros par an avec 6 jours d’essai gratuit).

