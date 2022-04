Application, cartes et tarifs : Fortuneo est la banque en ligne incontournable de 2022

En proposant gratuitement des services bancaires premium, Fortuneo se hisse parmi les meilleures banques en ligne. Retour sur les raisons d’un succès.

Meilleure banque en ligne de 2022, banque en ligne la moins chère… Fortuneo cumule les récompenses. Et c’est mérité. La banque en ligne est d’ailleurs l’une des rares à être rentable dans le secteur. Un gage de sécurité et de longévité qui peut rassurer les utilisateurs de Fortuneo ou les personnes en recherche d’une nouvelle banque : elle n’est pas près de fermer ses portes.

Cette rentabilité ne se fait toutefois pas au détriment des clients. Fortuneo propose au total 3 cartes bancaires, toutes gratuites sous condition de revenus et d’utilisation. Enfin, les tarifs appliqués par la banque en ligne sont parmi les plus bas du marché.

Des cartes bancaires gratuites simplement accessibles

Avec pas moins de 3 cartes bancaires, Fortuneo offre l’embarras du choix à ses utilisatrices et utilisateurs. Elles ont toutes la particularité d’être totalement gratuites, à condition de respecter certaines conditions d’utilisation et/ou de revenu.

Fosfo Mastercard : gratuite à partir d’un paiement par carte par mois

Gold CB Mastercard : gratuite à partir d’un paiement par carte par mois, et pour les personnes justifiant un revenu supérieur à 1 800 € nets mensuels

World Elite CB Mastercard : gratuite sous réserve d’un versement mensuel de 4 000 € sur le compte Fortuneo

Les 3 cartes de la banque en ligne // Source : Fortuneo

Comment se différencient ces cartes ? La réponse se trouve surtout dans les assurances comprises avec chacune d’elles. Plus la carte est accessible avec de hautes conditions de revenus, meilleures sont les garanties.

Mais qu’importe la carte choisie, les paiements et retraits sont toujours gratuits. Cela vaut aussi bien en devises étrangères que dans la zone euro. Concrètement, vous pouvez utiliser votre carte Fortuneo à l’étranger comme en France, sans jamais avoir à payer de frais (sauf les frais de retrait éventuellement facturés par la banque

propriétaire du distributeur).

Une application qui joint l’utile à l’agréable

Banque en ligne oblige, c’est vous qui gérez vos opérations bancaires. C’est la base d’une plus grande flexibilité. Vous pouvez par exemple augmenter votre plafond de paiement (service offert pour les comptes bancaires de plus de 6 mois) juste avant de précommander un nouveau smartphone, puis le baisser juste après. Tout ça, sans l’intervention d’un téléconseiller.

Tout se fait depuis l’application mobile de Fortuneo. Elle est à la fois complète, soignée et très bien organisée. Depuis celle-ci, vous pouvez gérer vos cartes bancaires (activer le paiement sans contact, faire opposition…), effectuer des virements et ajouter des bénéficiaires, etc.

L’application Fortuneo permet aussi de suivre les cours des marchés financiers // Source : Fortuneo

Et pour celles et ceux qui ont des comptes de dépôts domiciliés dans différentes banques, l’application vous permet même de les agréger. Cela veut dire que d’un coup d’œil, vous pouvez connaître la situation de vos finances. De quoi éviter les mauvaises surprises en fin de mois.

Une banque qui ne coûte rien au quotidien

Carte gratuite, aucuns frais de gestion de compte ni lors des retraits à l’étranger… C’est simple, si vous ne tombez pas à découvert, votre compte Fortuneo sera entièrement gratuit.

La grande majorité des opérations courantes ne coûtent rien, à condition que vous les fassiez vous-même depuis l’application ou le site Fortuneo. La banque en ligne propose même gratuitement certaines fonctionnalités que d’autres établissements facturent. Cartes virtuelles éphémères, virements instantanés, commande de chéquier… Tout cela est gratuit tant que vous faites la demande en ligne vous-même.

Jusqu’à 150 € offerts pour une ouverture de compte

Pour finir de vous convaincre, Fortuneo a mis en place une prime de bienvenue pouvant atteindre les 150 euros.

Réservée aux nouveaux clients, cette prime est valable jusqu’au 24 avril pour celles et ceux désirant ouvrir un compte bancaire avec la carte Gold CB Mastercard. Un premier versement de 80 euros sera effectué sur votre compte après l’ouverture, tandis que le deuxième versement de 70 euros est débloqué après avoir réalisé au moins 5 paiements avec votre nouvelle carte avant le 10 juillet 2022. Des conditions très faciles à remplir. Retrouvez toutes les mentions légales de l’offre à l’adresse suivante : https://ftno.fr/ops150

Les produits et services mentionnés sont commercialisés par FORTUNEO. La souscription à ces produits et services peut être soumise à conditions ou à la réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’étude et à l’acceptation de votre dossier par FORTUNEO. Accédez au détail de ces produits et services en cliquant sur les liens hypertexte prévus à cet effet dans la présente page Internet ou directement sur le site de Fortuneo.