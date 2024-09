Fortuneo donne un coup de pouce à ses nouveaux clients pour la rentrée. Au programme : jusqu’à 200 euros offerts et un taux d’épargne dopé pendant 4 mois sur le Livret +.

Avec son offre spéciale rentrée, Fortuneo montre une nouvelle fois pourquoi l’entreprise a été qualifiée de « Meilleure banque de 2024 » par Pricebank. La banque en ligne offre en effet :

jusqu’à 200 euros (1) pour toute première ouverture de compte de dépôt avec la mobilité bancaire ;

pour toute première ouverture de compte de dépôt avec la mobilité bancaire ; un taux d’intérêt annualisé brut porté de 2 à 4 % durant 4 mois sur le Livret + pour toute première ouverture de ce livret (sous conditions).

Cette offre n’est valable que jusqu’au 13 septembre 2024 inclus. On vous explique en détail comment procéder pour obtenir tous ces avantages grâce au code promo FTN0924.

Plusieurs cartes bancaires possibles, avec des primes différentes à la clé

Fortuneo propose plusieurs types de cartes bancaires avec ses comptes de dépôt : la FOSFO Mastercard, la Gold CB Mastercard(2) et la World Elite CB Mastercard. Seules les deux premières entrent dans le cadre de l’offre de bienvenue.

La première, la FOSFO Mastercard, vous permet d’obtenir 70 euros de prime. Cette carte bancaire est gratuite (à condition de réaliser au moins un paiement par mois avec celle-ci) et accessible à tous sans condition de revenus sous réserve d’acceptation par Fortuneo. Elle présente l’avantage d’être utilisable sans frais à l’international(3) et s’avère compatible avec le paiement mobile (Google Pay, Apple Pay). Vous pouvez donc la laisser en toute sécurité chez vous et régler vos achats en magasin directement avec votre smartphone.

La carte Gold Mastercard proposée par Fortuneo // Source : Fortuneo.

Également gratuite si vous payez au moins une fois par mois avec(2), la Gold CB Mastercard présente de multiples atouts comme :

l’option débit différé après 6 mois d’ancienneté (sous réserve d’acceptation par Fortuneo) ;

des plafonds de paiements et de retraits plus importants qu’avec la carte FOSFO Mastercard ;

des garanties d’assistance et d’assurance renforcées pour vos achats, vos loisirs et vos voyages (4) ;

; une prime de bienvenue portée à 150 euros (également versée sous conditions).

Cette carte n’est toutefois pas accessible à tous. Pour y souscrire, il faut justifier d’au moins 1 800 euros de revenus nets mensuels, et sous réserve d’acceptation par Fortuneo.

En savoir plus sur les cartes bancaires proposées par Fortuneo FTN0924

Les conditions à remplir pour bénéficier de la prime de bienvenue

Fortuneo offre à ses nouveaux clients 70 euros pour l’ouverture d’un compte de dépôt avec une carte FOSFO Mastercard, un montant porté à 150 euros avec la carte Gold CB Mastercard. Pour obtenir cette prime de bienvenue, vous devez satisfaire à quelques prérequis. Les voici :

la demande de souscription aux cartes de débit FOSFO et Gold CB Mastercard doivent être transmises à Fortuneo au plus tard le 13 septembre 2024 ;

l’adhésion à ces cartes doit intervenir dans le cadre d’une première ouverture de compte de dépôt (individuel ou joint) chez Fortuneo ;

le titulaire de la carte doit procéder au moins à 5 paiements dans les 90 jours suivant sa souscription ;

le code promo FTN0924 doit être indiqué expressément dans le formulaire de souscription.

Un Livret + avec un taux boosté pendant 4 mois pour épargner sans risque

En complément, Fortuneo propose jusqu’au 18 octobre 2024 son Livret + avec un taux d’intérêt annualisé brut rehaussé de 2 à 4 % durant 4 mois(5).

Réservée à toute première ouverture de Livret + et portant sur un montant de versement maximal de 100 000 euros, cette offre constitue un coup de pouce appréciable pour la fin de l’année. Car si les intérêts sont capitalisés par quinzaine, ils ne sont versés qu’une fois par an, le 31 décembre. À noter que durant la période de bonification de 4 mois, tout versement au-delà de 100 000 euros est rémunéré au taux de base brut de 2 % (5).

Alimenter son Livret + se fait en un tournemain depuis l’application Fortuneo (disponible sur Android et iOS) // Source : Fortuneo

Doté de multiples atouts, le Livret + de Fortuneo constitue une bonne alternative pour placer ses économies sans risque de perte en capital. Outre ses taux actuellement attractifs(5), ce livret s’avère aussi très souple à l’usage. Depuis l’application Fortuneo disponible sur Android et iOS, quelques clics suffisent pour l’alimenter ou pour retirer des fonds. Si vous avez une bonne visibilité sur votre budget, vous pouvez même programmer des versements récurrents de 10 euros minimum. Vous ne serez d’ailleurs pas freiné par son plafond, celui-ci étant fixé à 10 millions d’euros.

À noter toutefois que contrairement au Livret A, le Livret + est assujetti à des prélèvements fiscaux et sociaux. Les taux d’intérêt indiqués dans l’offre sont donc bruts. Voilà pourquoi le Livret + nous semble s’inscrire comme une solution d’épargne complémentaire au Livret A et au Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), et non un substitut à ces derniers.

La mobilité bancaire pour faciliter le changement (et accroître sa prime)

Élue « Banque la moins chère » de 2023 par MoneyVox, Fortuneo attire régulièrement de nouveaux clients désireux de réduire leurs frais bancaires. Mais voilà, changer de banque peut faire peur tant les démarches semblent longues et complexes.

Grâce à l’option neoChange de Fortuneo, changer de banque est particulièrement simple // Source : image générée par IA via Midjourney

Pour vous aider, Fortuneo a mis en place un service de mobilité bancaire gratuit(6) : neoChange. Exit les pertes de temps à contacter chaque organisme (opérateur téléphonique, impôts, électricité) pour leur communiquer votre nouveau RIB. La banque en ligne s’en charge pour vous et rapatrie, sur demande, tout ou partie de vos virements et prélèvements récurrents. Une fois le changement opéré, vous recevez une confirmation, avec la liste des bénéficiaires concernés.

Si vous décidez de transférer l’intégralité de vos prélèvements et virements récurrents sur votre nouveau compte de dépôt Fortuneo, la banque en ligne vous offre en cadeau 50 euros en bons d’achats. Ceux-ci sont valables chez plus de 200 partenaires, dont Netatmo, Withings, Cheerz, ou encore Quitoque.

(1) Mentions légales de l’opération et de Fortuneo

(2) la délivrance de cartes Gold CB Mastercard est soumise à acceptation préalable de Fortuneo.

(3) Découvrir les conditions tarifaires proposées par Fortuneo

(4) Dans les limites et conditions des notices d’assurance. Découvrir les assistances et garanties proposées avec la carte Gold CB Mastercard

(5) Taux d’intérêt annuel de base brut du Livret + de 2 % en vigueur à ce jour. Taux fixé par Fortuneo et susceptible de modification selon Conditions Générales. Les intérêts sont soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux. Taux d’intérêt de base de 2 % susceptible d’évoluer à l’avenir.

(6) Conformément à la loi. En savoir plus sur la mobilité bancaire

